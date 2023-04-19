【台灣旅遊】香港坐郵輪遊高雄澎湖　名勝世界壹號票價$1,299起【內附連結】

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世紀疫情令郵輪業經歷過高低潮，但隨着疫情放緩全球復常，最壞的時候已過去。名勝世界郵輪重整旗鼓，名勝世界壹號首度以雙母港方式營運，由4月起每周來往香港及高雄，直接乘坐郵輪去台灣，更可玩盡船上設施，chill級輕鬆！

去台灣坐飛機最方便快捷，不過如果想更加舒服輕鬆，坐郵輪也不失為另一個旅遊方式。名勝世界郵輪於4月起正式推出香港至高雄航綫，每周兩班，逢星期三及日出發，玩一個周末短綫遊，住宿膳食全包，可以不帶腦袋出遊，來個真正可放鬆休息的海上假期。

前探索夢號翻新

前身為星夢郵輪的名勝世界郵輪，總部位於新加坡，現時船隊共有兩艘郵輛。名勝世界壹號為前麗星郵輪處女星號和星夢郵輪探索夢號，足迹曾遍布東南亞及澳洲，可承載1,856名乘客、排水量75,338噸，高13層，比起其他郵輪來說噸位不算大。早於1999年已展開航行，雖「年事已高」，但經過幾次翻新，設施也不算太過殘舊，房間有USB插頭，Wi-Fi速度亦可接受。

乘坐郵輪的好處是不用花3小時趕去機場，輕輕鬆鬆吃喝玩樂，在床上一覺醒來，吃過早餐，中午時份已到達台灣。過關也輕鬆簡單，一下船已是高雄港碼頭，步行即可前往棧貳庫、駁二等景點，該區已有齊餐廳、文創商店、藝術區及公園等，亦能坐輕軌進入市區，非常方便。如果連自遊行也懶得計劃，船上亦能安排一天團，乘坐旅遊車四處遊覽。

▲ 名勝世界壹號排水量75,338噸，屬於中型郵輪。（張頌婷攝）

船中船酒店級客房

名勝世界壹號最大的亮點是「船中船」設計，皇宮級別的客艙設有42間豪華套房，包括兩間有私人泳池的皇宮庭苑別墅，面積超過900呎，可容納4人，如豪華酒店般寬敞，兼有客飯廳等間隔，一家人入住最為適合。

皇宮行政套房亦同樣奢華，有巨型浴缸、飽覽船頭美景的露台等設施。皇宮豪華套房設計則較摩登時尚，接近400呎的房間可容納4人。所有皇宮套房有全天候管家禮賓服務，亦有專屬的泳池及餐廳設施，兼可優先上落船，盡顯VIP氣派。

▲ 皇宮行政套房以淺色的色調設計，加上有型的壁畫，感覺時尚年輕。（張頌婷攝）

基本娛樂玩意

船上娛樂設施雖然不算包羅萬有，但基本的露天泳池及按摩池、劇院、水療健身中心都不缺少，泳池更設一條滑水梯，可以從高空旋轉滑下。甲板上有大量休憩座位及梳化，還有籃球場、緩跑徑及乒乓球枱等免費設施可以使用。小朋友最愛流連遊戲機中心、兒童俱樂部及VR探索館，成人則可到訪賭場、麻雀廳及免稅精品廊等。

▲ 羅馬泳池以羅馬風格設計，放置大量雕塑裝飾，更有一條凱撒滑水梯。（張頌婷攝）

船程才4日3夜，而且沒有全日海上航行，因此玩意尚算足夠。棕櫚閣、大堂及星座劇院不時都有樂隊歌舞表演、卡拉OK或賓果等遊戲，每晚節目不同，旅程中有一個名為《幸福萬歲》的互動騷，邀請情侶或夫婦乘客上台考驗默契，有趣過癮，觀眾都捧腹大笑；第二晚的魔術雜技表演則老少咸宜，也甚為精采。

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18間餐廳選擇

連續幾天住在船上，膳食是重要一環。郵輪共有18間餐廳，但免費的只佔3間，分別是麗都自助餐及燒烤餐廳、百味軒中菜及星夢餐廳，長期也人頭湧湧。其他餐廳有消費較高的日本料理、鐵板燒、火鍋及中餐館，以及價錢較相宜的輕食如意式Pizza、東南亞菜藍湖餐廳等，如吃厭自助餐也不妨自費吃一兩次。

現時4月至10月，逢周三出發為3日2夜班次，只來往高雄及香港，晚上7時啟航離港，第二天下午1時到達，當日約晚上9時離開高雄，第三天下午3時已回港。逢周日的航班則是4日3夜、香港往高雄及澎湖班次。不想離港只想享受船上設施的話，亦有3日2夜公海遊，逢星期五出發。

現時至5月31日，兩晚高雄的船費每位最平由1,299港元起，入住內側客房，舒適一點的海景客房為1,899港元起，升級至露台客房則是2,599港元起，6月至10月以及假期收費不同。另收港務費及船上服務費，但價錢已包食宿，比機票還要平，最重要是不用煩惱，如家中有老有嫩，郵輪遊台灣是個不錯的選擇。

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名勝世界壹號

票價：內側客房每位1,299港元起（兩晚高雄）

查詢：800 938 887

旅遊 Info

簽證：台灣入境前必須先申請入台證，可透過內政部移民署於網上申辦。乘坐郵輪前往，需另外影印入台證連護照影印本。

貨幣：1港元兌3.9台幣

記者：張頌婷