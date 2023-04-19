【校長專欄】男生由質疑自己笨到考全校最佳 校長：不懈努力是成功的關鍵

▲ 不懈的努力才是成功的關鍵。

踏入四月下旬，應屆DSE考生正密鑼緊鼓迎接各科考試。猶記得當年我應考公開試時萬分緊張，至今仍歷歷在目。多年以後，閱歷豐富了，對於公開考試別有一番體會。我想藉著以下故事，跟各位應屆同學分享。

有一個孩子滿腹疑惑地問媽媽：「為什麼我的同學想考第一就考一，但我一樣努力卻只考得十七、八名？是不是我比別人笨？」媽媽望著兒子，不知如何回答。如果她說是，無異於向兒子的努力大潑冷水；如果她說「和其他孩子相比，你還不夠努力」，這樣難免會給兒子更大壓力，事實上兒子已經非常努力了。到底媽媽該如何回應？

有一天，媽媽帶兒子到海邊旅行。旅行回來後，兒子再也不為自己的名次操心，只專心做好每一件自己應當做的事。中學畢業後，他以全校最佳成績入讀著名學府。

有一次，母校邀請他回校為學弟妹演說，這是他講話的其中一小段：「那次旅行中，我和母親坐在沙灘上，母親指著前方對我說，看那些在海邊爭食的鳥兒，當海浪打來的時候，小灰雀總能迅速飛起，拍打兩三下翅膀就升上天空；海鷗則顯得十分笨拙，牠們從岸邊飛上天空總要很長時間，不過，真正能飛越大海的仍是海鷗而不是小灰雀。」母親的說話讓兒子領悟到：在人生的旅途上，持之以恆的努力比一切都來得重要。

▲ 學習跟運動一樣，不懈的努力才是成功的關鍵。

公開試並不是學習路途的終點，它僅僅是一個過程，不懈的努力才是成功的關鍵。但願以上這則分享能對各位考生有所勉勵，希望每一位付出努力的同學都能「飛越大海」，邁向理想。

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