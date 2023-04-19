【明星豪宅】暖爸花心思為兒子打造遊樂園　張繼聰父女玩騎馬仔巨廳曝光　

▲ 張繼聰父女玩騎馬仔，令巨廳成焦點。

張繼聰早前憑《飯戲攻心》及《窄路微塵》角逐金像影帝，雖然最終落敗，惟阿聰的演技早已獲肯定。

事業得意之餘，張繼聰跟太太謝安琪擁有幸福四口之家，一家人居於位處大埔比華利山的4千呎獨立屋，夫婦二人不時跟女兒在家享受親子樂。

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父女玩「騎馬仔」

今日（4月18日），張繼聰在個人IG分享跟女兒張靖（Kakaball）在客廳「騎獨角獸」的短片，當中阿聰寫道：「工作時做型佬，返屋企做少女。我覺得我兩樣都handle到，你哋覺得呢？」

只見Kakaball在客廳中騎著獨角獸「奔馳」，只見客廳十分寬敞，Kakaball玩的時候，完成沒有撞跌家裡擺設。

至於阿聰也陪愛女玩埋一份，他坐於獨角獸騎乘玩具上做出V字的手勢，愛犬更跟隨其後，畫面十分有趣。

阿聰的短片亦曝光了其豪宅環境，只見客廳設有落地大玻璃，戶外花園種了不少植物，環境清幽舒適。

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不少圈中朋友也分羨慕阿聰家住豪宅，岑珈其和倪晨曦均大讚好正。，至於麻利即說：「係人生嘅頂峰，有隻小馬！」而前女子組合Super Girls成員Jessica即笑問：「到底一間屋要有幾大，先可以容許有一隻馬仔喺度行嚟行去？」，阿聰即回覆：「只要唔怕撞爛啲嘢就得。」

網民笑稱阿聰是「另類白馬王子」，阿聰即笑指「依隻叫『老豆做牛做馬』。」

▲ 張繼聰夫婦跟女兒張靖。

豪宅多打卡位

張繼聰一家居住的豪宅除擁有戶外花園，當中設有私人泳池，閒時可讓妻女暢泳，而客龐有足夠的空間讓一對兒女周屋跑。

事實上阿聰真為暖爸一名，花盡心思將家裡打造成遊樂園，除了父女輪住玩「騎馬仔」外，熱愛籃球的阿聰為愛女打造迷你籃球場，從早前Kay分享的短片所見，Kakaball於彈床上跳起射籃，完全遺傳了爸爸的運動因子。

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謝安琪鍾情米白色

另外，4千呎獨立屋以米白色為主調，風格簡約高雅，加上超高樓底、落地大玻璃望無敵海景，每一角落都是打卡位，相信都是謝安琪悉心打造。

Kay亦十分有心思，在家裡打造一個小花園，讓女兒Kakaball幫忙淋花。此外早前Kay分享一條母女整蛋糕的短片，大眾焦點放在巨型廚房上，除她們使用的超長料理枱外，後面更整齊放滿不同廚具，連同雪櫃、旁邊的小型梳化及椅子，統統都是白色，美得像一間咖啡店。

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