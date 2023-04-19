【DSE英文】作文常見題目「建議信」兩大重點 英文老師：小心審題布局
在英文科中學文憑試中，考生常遇見有關給予建議的題目。例如：在2022年中學文憑試英文卷二，便有一條情景的題目，假設考生是就業專欄的編輯，收到一封署名為Kam Chai的求助信。信中人物向考生訴說了自己的困擾：他的夢想是和幾位朋友開一家咖啡館，但他收到公司給予的晉升機會，薪水不錯，可惜他對這份工作不感興趣。他應該離開這間公司嗎？考生需分析當中的情況，並給Kam Chai寫一封有關就業(Workplace Communication)的建議回覆。
如何寫英文建議信
一. 審題定調
(a) 表示理解並給予安慰
通常考生會如此給予安慰：
Hi Kam,
I'm sorry to know that you're having such a bad time at the moment.
但根據這條題目，其實Kam Chai的情況並不是太差，他有穩定的工作，且有晉升機會，只是不能在工作和興趣中作抉擇而已。所以與其說：I’m sorry to know that …
考生可給予更正面的安慰：
Dear Kam,
It is glad to know that you have gained recognition and opportunities at your workplace.
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(b) 提出建議並說明理由
建議信的目的是向收信人就某事提出自己的建議或忠告。有可能是寫給個人，就收信人遇到的某個問題提出自己的看法和觀點；也可能是寫給某個組織或機構，就改進其服務等方面提出建議忠告。
在這題目中，考生需因應Kam的情況 - 25歲的年青人，分析他是否應該追求興趣，還是以事業為重，並給予充足的理據，支持論點。提出建議時，除了可用祈使句 (Imperative Sentences) 和情態助動詞 (Modal Verbs)，並現在時態(Present Tenses)為主外，考生亦可嘗試用不同形式的複句 (Complex Sentences) ，例如：第二類條件句 (Type 2 conditional sentences: If I were you, I would/could …) 給予建議。
二. 謀篇布局
建議信的格式和普通信件一樣，通常包括以下幾個部分：信頭(Subject)、稱呼(Greeting)、正文(Body)、結束語(Closing)和簽名(Signature) 。建議信的正文可分為以下三部分：
第一部分：引出話題 -- 理解對方的遭遇，給予安慰，並說明寫信目的
第二部分：提出建議 -- 提出合理的建議，並說明理由
第三部分：表達祝願 -- 給予美好祝福，並展望將來
小結：
2023年中學文憑試快將開始，相信考生們正積極備戰。在英文卷二寫作中，記得要小心審題，並清楚地將思緒完整的表達出來。願祝考生樂觀應戰、努力奮戰、爭取勝戰！
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撰文 : 張慧珊老師 樂道中學英文科科主任