【DSE英文】作文常見題目「建議信」兩大重點　英文老師：小心審題布局

在英文科中學文憑試中,考生常遇見有關給予建議的題目。例如:在2022年中學文憑試英文卷二,便有一條情景的題目,假設考生是就業專欄的編輯,收到一封署名為Kam Chai的求助信。信中人物向考生訴說了自己的困擾:他的夢想是和幾位朋友開一家咖啡館,但他收到公司給予的晉升機會,薪水不錯,可惜他對這份工作不感興趣。他應該離開這間公司嗎?考生需分析當中的情況,並給Kam Chai寫一封有關就業(Workplace Communication)的建議回覆。

▲ 題目參考。

如何寫英文建議信

一. 審題定調

(a) 表示理解並給予安慰

通常考生會如此給予安慰:

Hi Kam, I'm sorry to know that you're having such a bad time at the moment.

但根據這條題目,其實Kam Chai的情況並不是太差,他有穩定的工作,且有晉升機會,只是不能在工作和興趣中作抉擇而已。所以與其說:I’m sorry to know that …

考生可給予更正面的安慰:

Dear Kam, It is glad to know that you have gained recognition and opportunities at your workplace.

(b) 提出建議並說明理由

建議信的目的是向收信人就某事提出自己的建議或忠告。有可能是寫給個人,就收信人遇到的某個問題提出自己的看法和觀點;也可能是寫給某個組織或機構,就改進其服務等方面提出建議忠告。

在這題目中,考生需因應Kam的情況 - 25歲的年青人,分析他是否應該追求興趣,還是以事業為重,並給予充足的理據,支持論點。提出建議時,除了可用祈使句 (Imperative Sentences) 和情態助動詞 (Modal Verbs),並現在時態(Present Tenses)為主外,考生亦可嘗試用不同形式的複句 (Complex Sentences) ,例如:第二類條件句 (Type 2 conditional sentences: If I were you, I would/could …) 給予建議。

二. 謀篇布局

建議信的格式和普通信件一樣,通常包括以下幾個部分:信頭(Subject)、稱呼(Greeting)、正文(Body)、結束語(Closing)和簽名(Signature) 。建議信的正文可分為以下三部分:

第一部分:引出話題 -- 理解對方的遭遇,給予安慰,並說明寫信目的

第二部分:提出建議 -- 提出合理的建議,並說明理由

第三部分:表達祝願 -- 給予美好祝福,並展望將來

小結:

2023年中學文憑試快將開始,相信考生們正積極備戰。在英文卷二寫作中,記得要小心審題,並清楚地將思緒完整的表達出來。願祝考生樂觀應戰、努力奮戰、爭取勝戰!

