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【獵奇咖啡】內地湧現「中式獵奇咖啡」　皮蛋章魚溝Latte爆紅

食用安全 14:06 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

內地湧現「中式獵奇咖啡」，皮蛋章魚溝Latte爆紅。

近年到咖啡店打卡、飲咖啡成為時尚潮流，而内地最近亦湧現各種「中國特式咖啡」。起初由南昌人自製的「皮蛋咖啡」爆紅，兩岸三地KOL爭相打卡試飲，隨後各地相繼出現具「當地特色」的獵奇咖啡，如臭豆腐咖啡、沙茶醬牛丸咖啡等等。

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綜合内地媒體報道，截至2022年5月，內地共有咖啡店11.73萬間，按年增加14.6%，不少茶飲品牌都開始跨界賣咖啡，如茶百道、古茗、沪上阿姨，都已經陸續加開咖啡業務，競爭愈發激烈。同時亦湧現一批「暗黑系咖啡」，如古茗品牌於上月底新推出牛油果和榴槤兩款水果怪味咖啡。

若要吸引顧客，就要靠獵奇「脫穎而出」，各地出現以當地特色食物製作的「特調咖啡」，如湖南長沙一個叫醒神獸東方咖啡殿的品牌，去年推出了爆紅產品「臭豆腐咖啡」；而廣州亦出現將涼茶加進咖啡裡的「冰廣式」；廈門紅桃咖啡店甚至推出一款「沙茶牛丸Latte」，將兩粒大牛丸直接浸在咖啡當中......

這類獵奇咖啡，打出「咖啡中式化」的旗號，將各種中國食材混入咖啡，廈門一間甜品店古谷小町就推出用一隻完整章魚浸在咖啡中的「章魚Latte」，令網民大為震驚；酸菜魚品牌「太二」於去年8月跨界推出酸菜魚咖啡亦於網絡上爆紅；自南昌的「皮蛋咖啡」爆紅後，杭州一間咖啡店亦跟風推出「皮蛋Latte」，甚至每日還限售6杯。

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有分析指出，之所以出現中國特式咖啡，一方面是參考了瑞幸咖啡如何靠一兩款產品反擊星巴克的案例；另一方面為製造流量，實行「獵奇營銷」，不少品牌靠獵奇餐飲而爆紅，但至於是否會引發食品安全問題，已經是取得流量之後的事；最後是傳統的大眾咖啡品牌開始滲透下層市場，例如幸運咖計劃要「開到每個大學、每個縣城、每個城市」，而星巴克中國更以平均每9小時開一間新門店的速張擴張。因此小眾品牌，更要靠獵奇「取勝」。

各款「暗黑系咖啡」的爆紅一度成為網絡熱話，不少網民稱不敢嘗試，直言這類暗黑咖啡十分嘔心，「對不起想吐」、「喝點好的吧」，亦有網民擔心會引起食品安全問題，「跟發霉了一樣」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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