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【提高警覺】迷魂黨疑殺入將軍澳坑口？　港女揭作案手法：1類人要特別小心

健康 12:26 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有港女發帖指，迷魂黨疑殺入將軍澳坑口。

繼早前有內地遊客發帖，指疑在尖沙咀海港城一帶遇到「迷魂黨」後，日前亦有港女在Facebook分享，其父親在將軍澳坑口遇到疑似「迷魂黨」，並揭露他們的作案手法，提醒街坊們小心。

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該名港女周日（16日）於Facebook群組「將軍澳主場」發文，表示「迷魂黨疑已殺入坑口」，指其父親在當天晚上7點45分左右前往重華路巴士站，走到距離巴士站約20米的位置時，一名揹著小朋友的女子上前，用普通話問「可不可以買點吃的給我？」，父親當時沒有回應並走開，加快腳步行到巴士站多人位置。該名女子立即轉身向相反方向走，而遠處還有兩名中國籍男子，懷疑是同黨。

樓主亦在文中提及，「迷魂黨」一度活躍於尖沙咀廣東道、海港城一帶，通常幾人成行，但會由一個人直接接觸目標，他們不會直接要錢，令目標降低戒心，其後目標會突然聞到一陣香味，其他同黨便會出現，扶目標到一旁休息，並將其洗劫一空。

樓主指，所幸父親「醒水」及時走開，又稱「曾經聽過有人中迷魂黨後，2日後突然死咗」，因此提醒街坊要留意：

尤其係單獨一個人行街嘅時候要更加小心！

不過她表示，雖然事件有機會只是一場誤會，但認為防人之心不可無，「佢食少一餐，好過你有機會無財又無命！」。

帖文引起不少區內街坊關注，有人留言表示「迷魂黨應該未有，但坑口攞錢食飯黨就一定有」，亦有網民指樓主「惟恐天下不亂」，而樓主則補充，「只係想提下大家如果遇到類似情況要警惕下，就算唔係迷魂黨，無故破財都唔好」。

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責任編輯：羅嘉欣

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