【謀殺親夫】丈夫遇溺亡保險拒賠節目組意外掘出4大疑點　驚揭妻與情夫聯手3度殺夫

▲ 李恩海被判無期徒刑。

2019年南韓發生謀殺親夫震驚大眾的社會案件，31歲的李恩海為了騙取8億韓元(約港元480萬）保險金，聯同情夫曹賢洙殺害自己的丈夫尹相燁，早前法院召開一審，將兩人定罪，判處李恩海無期徒刑、曹賢洙30年有期徒刑。

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事件因保險公司拒賠開始，李恩海委託節目《我想知道真相》追討保險金，節目卻意外揭發了四大疑點！更導致韓國當局重新調查事故原因，最終揭開了令人震驚的真相。

事發於2019年6月30日，事死者尹相燁和李恩海以及兩對夫妻和男子趙賢洙共7人到加平郡的一處溪谷遊玩，原本一切都相安無事，直到晚上8時許，救護人員接獲尹相燁遇溺，救起他時證實溺斃。警方以意外落水結案，同時也沒有人需要受到處分。

▲ 尹相燁遇溺身亡。

事故發生後，妻子李恩海向丈夫生前購買的保險公司申請領取保險金，但保險公司發現，這份巨額保單，在尹相燁死後4小時會失效，疑有詐而拒絕賠償。李恩海之後向以揭發真相的節目《我想知道真相》舉報保險公司拒賠。節目組追查下，卻發現4大疑點：

疑點1

尹相燁天生怕水，基本不會參加任何有關於水的活動，因此他幾乎沒有可能在事發當地在光線不足的情況下作出跳水行為。

疑點2

節目組對李恩海表示當時聽不見丈夫呼叫聲表示存疑，因遇溺地點和李恩海拍照地點所相隔的距離並不遠，正常應該聽到。

疑點3

妻子的深情彷彿只是掩飾，意外後李恩海不難過，更在社交媒體上載出國遊玩的照片；事故後更第一時間到丈夫租住的地下室，取走丈夫的電腦及大量資料。

疑點4

大額保單將失效，李恩海幫尹相燁購買了4份大額保單，而由於尹相燁已經無力支付，所以保單即將失效。而失效的日子就正是尹相燁死亡後的4小時。

警方之後介入調查，在李恩海和情夫曹賢洙的手機對話紀錄，發現李恩海之前也曾在尹相燁的食物中混入河豚血液，企圖毒殺丈夫，幸當時未成功，她還向曹賢洙抱怨，「都放了這麼多河豚毒，他怎麼還不死？」

據當地媒體報道，李恩海沒有救丈夫，是間接殺人，她對自己的罪行沒有任何罪惡感、犯罪意識，她反覆嘗試殺害自己的丈夫，即使受害者沒有因此死亡，也會一直持續試圖殺害他直到成功。「因此我們判斷應該將被告從社會永久隔離，追究與其犯行相應的嚴重責任。有必要讓被告人真正懺悔自己的錯誤，並給予贖罪的時間。」

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李恩海曾是童星友獲封天使女孩

1991年出生的李恩海，以前是童星，因父母是殘疾人，家庭條件不好，但她沒怨天尤人，反稱自己長大後想要成為一名歌手，賺錢報答父母的養育之恩，長大後盡己所能幫助有需要的人，被當地網民稱為「天使女孩」。

少年時李恩海卻開始金錢交易，與陌生大叔有「業務往來」，不關心父母，又和介紹客人給她的中間人趙賢洙成地下情人，兩人更發展出其他生財之道如盜竊等。19歲意外懷孕，生下孩子後，就將孩子寄養在父母家中，自己不聞不問。

婚後李恩海為尹相燁買下大額保險。除了在親夫食物中混入河豚血外，同年5月李恩海再度欲殺親夫，企圖將尹相燁推入釣魚池，但幸好有一朋友及時發現救起他。

李恩海疑殺害不只一人，當地警方發現，李恩海的兩個前男友均因為意外身亡，而兩宗意外都獲得保險公司的賠償，其後數年更有多個涉嫌騙取保險的行為。

▲ 丈夫尹相燁最終死亡。

▲ 兩人都被判刑。

▲ 尹相燁遇溺身亡。

▲ 節目組調查出4個疑點。

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責任編輯︰王明芳