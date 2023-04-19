【投資移民】陳浩濂：資本投資者入境計劃年內推出　考慮以人民幣計價資產

▲ 陳浩濂表示，政府正釐定新計劃的細節。（資料圖片）

財政司司長在今年的《財政預算案》中，提出引入新的「資本投資者入境計劃」，以進一步招攬人才，選委界議員簡慧敏關注計劃的詳情，包括實施日期、門檻、申請資格、評估機制等。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，計劃細節將會在年內推出，會沿用原有投資入境計劃框架，稱政府亦未有為計劃設立硬性指標，他又指出，目前正考慮在投資類別上，選用會以人民幣計價的資產。

陳浩濂表示，政府正釐定新計劃的細節，新計劃會大致沿用原有投資者入境計劃的框架及申請資格，至於申請人在港的投資範圍，及金額要求等規定，他表示，目前正在審慎研究及作出調整。陳浩濂又稱，會考慮將投資金額倍增，並就投資範疇在金融資產以內，增加有利香港長遠發展的資產類別，包括創新科技企業，強調政府未有為新計劃設立硬性的指標，並會在新計劃推行後對其成效進行評核。

陳浩濂表示，計劃詳情將會在今年內推出，並將會通過投資推廣署，為家族辦公室提供一站式服務的專責團隊，及在全球各地的招商引才專組及投資推廣組等，進行推廣。

被問到計劃中合資格的投資，會否包括綠色債券、基建債券等項目，陳浩濂指，有關債券由政府發行及相關機構發行，可能符合投資的債券類別，但強調，在研究及釐定投資類別中，會嘗試不同的元素，而在投資類別中，並不包括房地產投資。他又表示，上次的投資類別主要以港幣計價的資產為主，但新計劃會考慮以人民幣計價的資產。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：關景騰