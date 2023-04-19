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【攝理教】方力申女友葉萱亮相節目激動落淚　Maple揭一直公開樣貌原因

娛樂 14:04 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

葉萱（Maple）與父親一同受訪。

Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》揭開韓國4名邪教教主的故事，攝理教教主鄭明析以「愛的教育」之名來性侵來自世界各地的女信徒，當中的受害人包括方力申的女友、來自香港的葉萱（Maple Yip），Maple是藝人方力申的現任女友。

Maple早前赴韓就「教主」鄭明析性侵案出庭作供，韓國MBC節目《PD手冊》於昨晚（4月18日）播出特輯，訪問Maple等受害人，葉爸爸也有現身支持愛女。

【攝理教】方力申女友葉萱公開遭鄭明析性侵過程　葉爸爸露面力撐愛女

Maple感被背叛

身為受害人的Maple直指《以神之名︰信仰的背叛》的內容只有十分之一，憶述攝理教教徒鄭祖恩曾安排她留下以陪伴教主，鄭祖恩又指她是獲得寵愛，而由於Maple當時被「洗腦」，也沒有作出反抗。

她提起有女信徒在受查時大話連篇，如指：鄭明析從未稱自己是救世主、Maple自己走進教主的房間，Maple對此感到深受背叛。

（節目截圖）

Maple激動落淚

Maple一直在節目中勇敢公開自己樣貌，是因為希望不要被質疑說話的真確性，她指：「在我死之前一定要做的事就是控告那個人，還有將真相公諸於世。」

Maple在受訪期間曾痛哭，在旁的葉爸爸安慰女兒外，又表示：「假如要我說我女兒經歷了甚麼事，我覺得是在侵蝕我的生命，好痛苦，但與此同時，我很尊敬我的女兒，即使她要忍受那麼大的痛苦，她依然有勇氣站起來。」

（節目截圖）

難找工作

Maple指自《以神之名︰信仰的背叛》播出後，變得難以找工作，即是本來說會聘請她的公司，也指變得難以取錄她。

她現時已完成作供並回到香港，方力申受訪時指女友的情況良好。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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