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【神徒福音】Anson Lo融入巴士地鐵 可愛笑臉陪你走天涯

休閒消費 13:30 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Anson Lo(盧瀚霆)的粉絲福音來了，因為嚟緊出街，無論搭地鐵或搭巴士，Anson都會笑意盈盈的陪住你。Anson代言的汽水品牌 OOHA®，首度邀請國際知名插畫藝術家雙人組合 Craig Redman 及Karl Maier合作，為Anson設計了一系列全新宣傳硬照以及廣告片，更將廣告融入港鐵列車、OOHA®主題電車及巴士中，讓神徒們無論去邊都可以見到偶像。

Anson Lo分享：「每次同 OOHA®合作都有唔同嘅驚喜，今次拍攝好得意，因為我要做唔同嘅分身，又要同 Craig & Karl 筆下嘅『小蜜蜂』虛擬對戲，都有少少難度，要俾啲想像力！」 據知他拍攝硬照廣告時，攝影師指示他幻想家中突然出現一團軟綿綿、七彩顏色的雲，返工等車時，巴士站搖身一變成遊樂場，顏色 奪目的搖搖板忽現眼前，幸好Anson想像力蠻豐富，終成功擺出多個驚喜表情！

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而插畫藝術家Craig 及 Karl ，今次的設計以「飲得到的驚喜」為主題，創作一系列充滿視覺衝擊的插畫藝術，他們擅長運用豐富的幾何圖形，高飽和度的配色及巧妙大膽的透視設計，呈現一個活力滿滿的世界。Craig & Karl 表示︰「我們的藝術作品透過大膽、富活力的圖像，以充滿玩味的方式呈現各種圖案、形狀和紋理，以最標誌性的大膽用色，表達奇思妙想，結合而成一種歡樂和陽光感覺，希望在日常生活中創造令人驚喜和暢爽的時刻。」

    點擊圖片放大
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Anson代言的品牌汽水，推出了全新檸檬蜂蜜味，加上是 0 糖份、0 卡路里、0 脂肪，飲得更健康。Anson亦大讚︰「我本身都好鐘意檸檬蜂蜜味，加入汽水有完全唔同感覺，非常 refresh！」

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