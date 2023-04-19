【性侵侍應】乘女侍應不適送回家後性侵 6旬食客強姦罪成囚5年半

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41歲女侍應於食肆疑嗅到大麻味道後「手軟腳軟」，6旬食客趁機送對方回家，並於單位內性侵女侍應，早前經審訊後被裁定強姦罪成，今（19日）於高等法院被判監5年半。特委法官指被告趁事主不適而進行性侵，事發於事主本應感到舒適的家中，以及被告沒有使用避孕套均屬加刑因素。

被告江偉民（61歲），被控於2020年4月15日，在香港強姦X。

代表律師求情指，代表律師同意案發時被告未有使用避孕套及於事主住所發生，均屬加刑因素，被告因一時失控而犯案，現已知錯，重犯機會亦不高。代表律師指，創傷顯示事件對事主造成精神困擾，但現時已好轉，毋須接受心理輔導。

特委法官判刑時指，案發時事主X於食肆任職侍應，因被告為常客而認識。案發日凌晨時分，X於食肆疑嗅到大麻味道而感到「手軟腳軟」，被告送X回家後將她強姦，X曾供稱當時感到頭暈，作出反抗及掙扎均無效。

特委法官指出，事發於事主家中，正如上訴庭所指，家應是舒適之地方，事主每天回家會勾起性侵事件，因此具加刑因素。創傷報告指事主有創傷後壓力症後群，精神心理狀況原已好轉，惟事主出庭作供後，再被勾起回憶，事主亦於創傷報告中提及留在家中有不安感覺。

特委法官同意本案非有周詳計劃，但被告趁事主適而作與其進行性交，明知或妄顧其是否同意。被告利用事主不適趁機送她回家時施暴，事發於家中及沒有使用避孕套，均屬加刑因素，考慮到被告重犯機會不大，沒有證據顯示危害其他女士等因素，判監5年半。

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記者：林育慧