  • 23°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 13:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【性侵侍應】乘女侍應不適送回家後性侵 6旬食客強姦罪成囚5年半

社會 12:53 2023/04/19

分享：

分享：

熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

41歲女侍應於食肆疑嗅到大麻味道後「手軟腳軟」，6旬食客趁機送對方回家，並於單位內性侵女侍應，早前經審訊後被裁定強姦罪成，今（19日）於高等法院被判監5年半。特委法官指被告趁事主不適而進行性侵，事發於事主本應感到舒適的家中，以及被告沒有使用避孕套均屬加刑因素。

被告江偉民（61歲），被控於2020年4月15日，在香港強姦X。

代表律師求情指，代表律師同意案發時被告未有使用避孕套及於事主住所發生，均屬加刑因素，被告因一時失控而犯案，現已知錯，重犯機會亦不高。代表律師指，創傷顯示事件對事主造成精神困擾，但現時已好轉，毋須接受心理輔導。

特委法官判刑時指，案發時事主X於食肆任職侍應，因被告為常客而認識。案發日凌晨時分，X於食肆疑嗅到大麻味道而感到「手軟腳軟」，被告送X回家後將她強姦，X曾供稱當時感到頭暈，作出反抗及掙扎均無效。

特委法官指出，事發於事主家中，正如上訴庭所指，家應是舒適之地方，事主每天回家會勾起性侵事件，因此具加刑因素。創傷報告指事主有創傷後壓力症後群，精神心理狀況原已好轉，惟事主出庭作供後，再被勾起回憶，事主亦於創傷報告中提及留在家中有不安感覺。

特委法官同意本案非有周詳計劃，但被告趁事主適而作與其進行性交，明知或妄顧其是否同意。被告利用事主不適趁機送她回家時施暴，事發於家中及沒有使用避孕套，均屬加刑因素，考慮到被告重犯機會不大，沒有證據顯示危害其他女士等因素，判監5年半。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【廣告牌墮下】沙田廣場廣告牌墮下擊中6途人　1男3女送往威爾斯治理
今日 12:18
【廣告牌墮下】沙田廣場廣告牌墮下擊中6途人　1男3女送往威爾斯治理
【投資移民】陳浩濂：資本投資者入境計劃年內推出　考慮以人民幣計價資產
今日 12:33
【投資移民】陳浩濂：資本投資者入境計劃年內推出　考慮以人民幣計價資產
【高官動態】卓永興備戰足球賽拉斷跟腱　術後趕復工惟暫停出席公開活動
今日 12:45
【高官動態】卓永興備戰足球賽拉斷跟腱　術後趕復工惟暫停出席公開活動

你可能感興趣

【廣告牌墮下】沙田廣場廣告牌墮下擊中6途人　1男3女送往威爾斯治理
今日 12:18
【廣告牌墮下】沙田廣場廣告牌墮下擊中6途人　1男3女送往威爾斯治理
【投資移民】陳浩濂：資本投資者入境計劃年內推出　考慮以人民幣計價資產
今日 12:33
【投資移民】陳浩濂：資本投資者入境計劃年內推出　考慮以人民幣計價資產
【高官動態】卓永興備戰足球賽拉斷跟腱　術後趕復工惟暫停出席公開活動
今日 12:45
【高官動態】卓永興備戰足球賽拉斷跟腱　術後趕復工惟暫停出席公開活動
香港 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
12:59 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
【深圳租屋】港女花2100元租260呎單位包傢電　日花3小時來回深圳港島返工
13:17 2023/04/18
【深圳租屋】港女花2100元租260呎單位包傢電　日花3小時來回深圳港島返工
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境
11:26 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境