【金像獎2023】楊詩敏轉發言論被指不尊重王菀之　蝦頭引《正義迴廊》回應網民批評

▲ 「蝦頭」楊詩敏引用《正義迴廊》對白回應。

香港電影金像獎頒獎典禮於剛過去的周日（4月16日）舉行，各個獎項均已塵埃落定，賽前憑《正義迴廊》的唐文珊被視為「最佳女配角」大熱的「蝦頭」楊詩敏，輸給憑《飯戲攻心》的Josephine入圍的王菀之。

楊詩敏於金像獎頒獎禮後轉發多個IG Story，其中，蝦頭轉發的一個Story指「蝦頭輸俾王菀之（最莫名其（奇）妙）」，因而引起網民負評。

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引用《正義迴廊》對白回應

蝦頭轉發Story後被指「輸唔起」，她事後引用《正義迴廊》內的對白「屈我啦屈我啦我無問題㗎」回應事件。

她表示由於當晚轉發過大量Story，因此未有逐一看清楚而引起誤會，並附調自己是以平常心參與金像獎。她又形容跟對手王菀之是超級好朋友，當晚亦有互相恭喜，並認為很感動。

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▲ （IG圖片）

與姜濤合照

此外，蝦頭當晚與喜歡的姜濤合照，令她欣喜萬歲。她於IG分享二人合照，並寫道：

得失之間 所有都是最好的安排🙏🏻 同《正義迴廊》團隊一齊經歷呢個金像獎奇幻旅程實在得到好多

可以同我最喜愛嘅林公子一齊行紅地氈，得到佢嘅照顧同鼓勵，充滿愛💖

見到修哥佢大讚我靚，話唔認得邊個係蝦頭，聽聞蝦頭好鬼靚，叫我介紹佢識🤣🤣修哥真係永遠風趣幽默，恭喜你獲得終身成就大獎🎉

坐咗喺麥東細佬隔離，特別湧動，由細到大都係電視機睇頒獎禮，今次有機會坐第二行，而另外一邊同我坐嘅竟然係劉德華先生🤩 佢見到我話：哦原來係你！跟住俾咗一個擁抱我🥰 實在太幸福

奧斯卡影后楊紫瓊小姐就喺我面前鼓勵一聚嘅演員繼續堅持努力追夢，聽得我呢個女演員熱淚盈眶🥹

天天導演先拔頭籌攞咗新晉導演，我都話睇好你㗎啦! 你唔攞我真係拉大隊走㗎.....好彩啫….你真係攞咗😅

《正義迴廊》獲得最佳剪接非常高興大大力拍手！值得呀！

跟住就係...就係...就係...我發現姜...姜...姜姜濤坐咗喺我後邊距離我四個座位 O!!M!!G !!!!!!!! 經歷過幾個commercial break 之後我決定我要主動出擊同佢打個招呼話俾佢知我係一粒小小的姜🍬

我冇諗過呢個舉動身邊嘅朋友咁鼓勵我，亦都幫我全程記錄，有唔同嘅角度，有唔同嘅捕捉，實在開心到癲咗！yeah ! 多謝上天嘅安排，令我可以最美嘅一刻同我心愛嘅人相遇🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 (你由我啦，俾我FF下啦)

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為觀眾留言感動

她續說：

至於最最最最最令我感動嘅係

你哋每一個留言，每一個message對我嘅祝福 欣賞同支持🥹🥹🥹🥹🥹

失落咗一個獎項，反而令我明白我真正”得到” 嘅係大家對我嘅肯定

實在太寶貴 最有價值 感受到滿滿嘅愛💖🍀

唔好唔記得唐文珊帶咗俾我其他民選女配角嘅獎項，分分鐘你都有份投票俾我，所以多謝你哋每一個🥰🥰🥰🥰 特別送上我得到大獎嘅珍貴時刻！

阿媽，我得咗喇！

我同姜濤影咗我人生第一張合照呀！🍀🍀🍀🍀🍀🎉🎉🎉🎉🎉🎉

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