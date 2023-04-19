【星二代學校】陳小春大仔晒流利中英文介紹學校　北上港星追捧每年學費35萬

▲ 陳小春大仔Jasper被學校選中拍片介紹校園，Jasper在片中大晒流利中英文。

藝人夫婦陳小春應采兒長期在內地吸金，一家四口現定居上海，9歲大仔Jasper也轉校到上海耀中國際學校讀書，與一眾北上港星的星二代做校友。最近Jasper被學校選中做拍片介紹學校，片中他化身學校導遊大晒流利英文及普通話，對慣鏡頭的他一臉自信，盡顯領袖風範。

最新影片推介︰

上海耀中國際學校昨日在社交平台上載一段長達4分幾鐘的校園導賞影片，驚喜見到Jasper與一名外籍女學生以普通話及英語介紹學校。原名叫陳胤捷的Jasper自我介紹為陳昊廷，神態輕鬆的他介紹校園內的大樓環境、繪畫教室、音樂教室、低年級圖書館及遊樂設施等。

▲ Jasper與外籍女學生拍攝校園導賞片。（影片截圖）

表情動作豐富 訪問老師好認真

外表愈來愈似爸爸的Jasper發揮遺傳自父母的演藝細胞，表情及動作多多，時而搞氣氛時而認真，展現出表演慾及領導才能。當他與女同學去訪問老師時更非常認真，最後有禮貌地與老師握手。

很多網民看完影片後留言讚Jasper有自信，普通話大有進步，甚至比爸爸更好，「相比於過去的可愛，現在多了一些自信大方從容」、「時間過得真快。奶萌萌的小可愛，已經變成了小帥哥了」、「看起來是個游刃有餘的小伙子」，「還是那個小甜椒呀，開朗活潑自信」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

曾讀香港耀中國際學校的Jasper，跟隨父母北上定居及轉校至上海耀中國際學校，與一眾北上掘金的港台明星下一代做校友，包括楊千嬅丁子高兒子Torres、鄭希怡（Yumiko）女兒梁浸浸、王祖藍李亞男大女Gabby，讓子女感受中華文化的吳尊，也安排女兒NeiNei和兒子Max入讀。有內地傳媒曾影到Jasper和Max一齊從學校走出來，兩人同為2013年出生，有機會就讀同一年級。

▲ Chok樣Jasper介紹學校大樓C Building。（影片截圖）

上海耀中是耀中在內地首間分校，紮根上海30年，現時上海有5間分校遍布浦西浦東，為2至18歲的外籍學童提供幼兒至國際文憑大學預科（IBDP）課程，並採取雙語（英語和漢語）和多元文化教學模式。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

就讀上海耀中首間校舍

而Jasper就讀的是上海耀中首間校舍——浦西小學部（虹橋）校舍，位處市中心黃金位置。據學校網頁介紹，該校舍為6-10歲小學生提供雙語教學環境，並在每個班級都配備雙教師授課。這所現代化的校舍配備大量先進的設施，助孩子在學術、藝術、音樂、體育和科技等方面都得到全面發展。

該校定的學費高昂，2023-24學年的小學部學費由30.2萬人民幣（34.4萬港元）至30.7萬（約35萬港元）不等；中學部則由初中的33.7萬人民幣（約38.4萬港元）至12、13年級的34.9萬人民幣（約39.8萬港元）不等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰林綺玲