【靚太開P】「沈大師」沈卓盈船P慶生　好姊妹陳自瑤徐菁遙製造驚喜

「沈大師」沈卓盈（Jess）在本月5日41歲生日，正日當然與丈夫享受二人世界慶祝，不過當然她的好姊妹也會沈卓盈慶生。

在前日（4月17日），「沈大師」個人IG貼出與好姊妹陳自瑤、徐菁遙（原名徐淑敏）、黃芳雯、何天兒（前名何傲兒）為她安排的生日船P照，當日她們共7人穿着泳裝坐遊艇賞維港靚景，十分寫意，而且就連生日蛋糕是以航海做主題，十分有心思。

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沈卓盈自爆不熟水性

壽星女沈卓盈在IG貼相留言：「謝謝好姊妹們陪我瘋了一天，給了我滿滿的生日驚喜，大家的祝福和愛，還有那繞樑三日的生日歌，全部收到了。睇返啲相令我想起bridal shower那天的美麗時光，心情真是很滾動呢！特別感謝我的寶貝徐淑敏和陳自瑤的用心的佈置和和安排。」

此外沈卓盈在另一則帖文自爆自己不熟水性：「不懂游水，又甚少出海，想不到會在船上慶生，生日總要來一點改變和嘗試。」

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Cover Girl選舉入行

從相片所見，「沈大師」雖然已是一孩之母，身材仍然保養得十分好，不愧是「第四屆《TVB週刊》Cover Girl選舉」冠軍。

當年她就是參加此「Cover Girl選舉」入行，在2007年主持《最緊要正字》而為大眾所認識，另外她曾演電視劇集《古靈精探B》、《結·分@謊情式》、《平安谷之詭谷傳說》等，在2018年離開大台，《特技人》是她暫時在TVB最後一套參演劇集。

在2019年2月，沈卓盈與家族經營內衣生意的商人Calvin在布吉舉行婚禮。在2021年1月1日，沈卓盈宣布懷孕，同年5月13日誕下兒子Jayden。

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