【未來科學家】傳統教育備受挑戰   天才教室以科學知識培養孩子成才

▲ 天才教室的理念是「天才不是天生的，而是培養出來的」。

填鴨式教育向來備受詬病，雖然兒童教育過去不停因應社會發展去改革，但收效甚微。天才教室創始人馬驫校長(Kenneth) 認為，兒童教育存在非常多的困難需要去攻克，天才教室則以「以道馭技，因山擇路」促進孩子們成長，建設完整的國際體系學生生態模式，打造環環相扣的STEM教育行動系統，把普通的孩子培養成天才及打造未來科學科技精英人才。

教育界不少持份者說改革難，馬校長認為當前基礎教育所面臨的「難」是全方位的，包括受新冠疫情影響、新課題、高質量、評價改革、財政收縮、世界大變局等，每個「問題」因素單獨的影響非常大，更何況所有的因素都集中在了現在這個「非常」時期。

不少父母將子女的教育只依賴在學校教育，馬校長分析指，好的學校教育必須助力老師們有願景推動豐富多樣的實踐，但現時的中小學由於各方面客觀因素，

即使教育界持份者集齊各間學校之力，也難以奠定新一代學生成長的全部生態，並抵達高位平衡。

▲ 天才教室創始人馬驫先生。

打造一對一教學模式

在學校的基礎教育備受衝擊的情況下，天才教室的理念是「天才不是天生的，而是培養出來的」。只要是從小系統性培養，每位小孩子都有潛力學習好理科或有潛力成為科學家及未來精英人才。馬校長指，正因為現在兒童的STEM教育存在巨大的不確定性和市場空白，天才教室投入大量的時間和金錢組建世界頂級的行業專家研發隊伍，致力於研究和尋找精英教育有確定性的未來，令到孩子們有確定性的成長方向。

相對於基礎教育，天才教室堅持打造一對一教學模式，針對每個學生的情況因材施教，區別於傳統課堂的「填鴨式教學」，天才教室讓孩子在「玩樂中」學習與實踐知識，透過老師的指導及「項目式」教學法，鼓勵學生像科學家或者工程師進行探索式學習，培養學生的探索能力、知識遷移與運用能力及解決問題的能力。

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課程由行業頂級專家及心理學家共同研發

作為香港規模最大、培養體系最完善的兒童及青少年科學科技及國際體系綜合性教育機構，馬校長强調秉持著獨特的教育理念和方法，由行業頂級專家和教育心理學家參與共同研發課程，

天才教室的教育理念，將科學知識通過數以萬計、豐富多彩的實驗方式，把有價值的理論知識，讓孩子直觀地體會和感觸到。

師資方面，馬校長認同除了非常重要的課程設置與體系、硬件和軟件投入的配合外，而教師團隊是提升教育質量的重要保證，天才教室的教師團隊均來自著名大學科學科技相關領域的畢業生及經驗豐富的優秀行業從業者；學科專業知識、教學技巧和感染力，他們在適應全球化教育的變革趨勢的同時，還在不斷地研發和探索，通過學科互相督促、學術互動、論壇與交流會等方式，不斷引領著世界精英教育的發展。

▲ 天才教室擁有頂尖的師資。

提供預約課程服務

為了配合學生的彈性需求，天才教室提供配套的彈性預約課程服務，以學生的學習時間為首要考慮，天才教室一年365天每天都開放，節假日無休。目的是希望透過學校的基礎教育加天才教室的精英教育，為學生帶來最大的學習成效。

每個父母都想望子成龍，馬校長表示，父母期望孩子成才不能只是說在嘴上，想在心上，而是要有方法、有方向更要體現在長期行動上。他相信在高研發、完善的課程體系和專業團隊指導及幫助下，天才教室的孩子們不僅收獲了豐富的科學知識，更可以成長為獨立思考、學習能力卓越的學生，從小學好科學科技，這會使他們終身受益。

因為專業，所以我們充滿信心。每一個來天才教室的孩子，都是家長的最成功的投資。

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