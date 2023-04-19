【直資男校】中一每年平均17人爭一學額設叩門位　聖保羅書院校長分享面試細節位

▲ 聖保羅書院校長分享面試細節位。

聖保羅書院是中西區直資男校，創校逾170年，作為傳統名校培育出各界傑出人才，因此每年都吸引逾千人報讀中一，爭100個校外收生學額。若在收生期間未獲取錄，也可以在7月再試叩門。校長源迪恩表示，每年都有約8至10個叩門位，他表示，主要參考學生成績，面試不會有太難的問題。

一向深受家長歡迎的直資男校聖保羅書院，每年約在11月至12月展開下一學年的中一收生程序。源校長表示，扣除預留給小學部學生約80個學額後，約有100個校外收生學額，每年都約有1,600至1,700人申請中一學位，即平均16至17人爭一個位。

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▲ 源校長分享中一面試貼士。（湛斯雅攝）

中一面試貼士

源校長直言，由於聖保羅書院是英中，學生必須要有一定的英語能力，收生時會參考小五呈分試成績，再決定能否獲面試機會，課外活動、與學校聯繫等都會參考，但最主要仍是學習能力和成績。

面試分為兩部分，個人面試以英語進行，跟兩位英文老師聊天、朗讀文章，看學生的發音及理解能力，亦會有簡單問答，了解學生的詞彙表達能力、思考模式等。之後會有中文的小組討論環節，中文老師會給予題目讓學生討論，同樣會了解思維，另外與人相處及禮貌也是重點，

講嘢係咪霸道，有自己講無人哋講；有無禮貌、點同唔識嘅人相處，呢啲都係面試中觀察嘅細節位，之後再根據成績取錄。

▲ 聖保羅書院是170年的老牌男校，深受家長歡迎。（湛斯雅攝）

叩門可上網登記

校方亦會預留8至10個學額做叩門位，源校長指出，近年見到家長在升中放榜日後來回奔波叩門，覺得太辛苦，因此現時聖保羅已改為上網登記。叩門主要參考成績，若學生成績符合要求，會被邀請做簡單面試，看中英語能力、溝通能力等。

唔會有太難嘅問題，已經咁辛苦叩門，無必要為難佢哋。

聖保羅書院2022至23學年中一至中六學費為每年$41,400，中一至中五分10期繳交，中六分8個月繳交。

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記者：林愛娜