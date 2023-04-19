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【超級貓奴】一養上癮港女生伺候17隻豹貓主子　無悔月耗逾萬元：我是牠們唯一親人

休閒消費 18:11 2023/04/19

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家有17位豹貓主子的超級貓奴Candy，可說是一食上癮，並承諾養牠們一生一世。

不少人自稱貓奴，對主子鞠躬盡瘁，但對於筆者來說，在家中養一兩隻小貓實屬「小兒科」，因為只要你看看Candy家中有17位豹貓主子。她為了主子活得快樂健康，除了將牠們的居室布置得井井有條外，食物和玩耍設備更一應俱全，大家若想養好豹貓，還看Candy娓娓道來。

一來到Candy的家，好不熱鬧，十多頭大大小小漂亮的豹貓圍著Candy討玩，而且還未計籠內還未開眼的初生小豹貓。Candy對豹貓這一類物種非常「專一」，除了小時候第一隻飼養的是摺耳貓外，往後她由始至終都只對豹貓情有獨鍾，從未對其他貓類移情別戀。

「有些人一聽到豹貓兩字，就直覺認為牠們兇惡，這是不少人對牠們的誤解，現在的豹貓已經是經過很多代混種而來，和家貓一樣非常適合家中飼養。牠們非常聰明、很懂得親人，我家有一隻甚至還懂得開門呢﹗其實飼養豹貓最初由國內興起，因應豹貓身體上的圖案顏色而被大家劃分為金豹、銀豹和雪豹、圖案又可劃分為雲豹紋等圖案，叫看過牠們的人都愛不釋手。」

不過，從小喜歡飼養小動物的Candy，原來與豹貓結緣還是一次無心插柳的意外。

「事源約在4年前，另一半在《小視頻》看到豹貓的介紹，二話不說就購買了一對豹貓兄弟回家，自此我對豹貓的鍾愛一發不可收拾，單是每個月最基本開支就超過萬元，就連疫情過後本想出外旅遊，亦因為愛貓心切推卻另一半的外遊邀請，又或是提早將行程縮短。」作為一群寵物的主人，Candy這位「貓奴」可以說是攞足滿分了。

飼養寵物總是離不開要面對生離死別，問Candy會如何面對？她說：「暫時還未知，但肯定未會看化，皆因以前看見小貓去世都會痛哭一整晚。」（攝影：黃建輝）

難忘浴血事件

今天Candy對飼養豹貓可以說是得心應手，但還未成為這方面的專家之前，亦發生過到此時此刻仍難以忘懷的事，例如兩頭母貓於兩星期內相繼產子（合共11隻），當中有一胎出生時幾隻小貓的臍帶亂作一團，必須獸醫處理外，最令她留下深刻印象的，還是有一次外出回家打開門後，看見整間屋都是滿布貓毛和鮮血淋漓的恐怖情景。

「最初飼養豹貓時，有朋友提議不如借出公貓以作配種，心想借配無妨，於是一借兩星期，待將自己的貓帶回家後血案就發生，原來被借種的一隻在別家住了一段時間，本身的體味改變了，加上沾上母貓的體味，回家後將本是同根生的兄弟完全忘記了，於是兩隻豹貓進行廝殺，其中一隻豹貓的腿部幾乎被撕裂，還記得當時我一踏入家門就已經哭成淚人呢﹗」正所謂經一事、長一智，得知豹貓的記憶甚短，借種回來的公貓心理質素會改變，亦可能染上母貓的疾病等，今天的Candy對於將豹貓借配這回事看得非常謹慎，過往就推卻了不少邀請，甚至亦暫時不打算將自己飼養的母貓懷孕。

這一頭顏色非常漂亮的銀豹是Candy最近購入的新寵，笑言待她再長大一點就要做媽媽了。（攝影：黃建輝）

「給自己時間休息，想去一去旅行。」Candy笑著地說。

給新手一點意見

現在Candy家中育有17隻豹貓（高峰期約有22隻），當中16隻是雌貓，只有一隻雄貓，有不少隻於頸上掛上頸圈以茲識別，箇中的原因並不是Candy辨認不到每隻的樣子，而是方便她可以更專注的做飼養記錄，例如逐一為牠們安排打針、磅重和拍攝錄像記錄等事宜。對於有不少人想開始飼養豹貓，Candy說最重要的是「合眼緣」。

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「我建議飼養豹貓，從BB開始半歲前最少打齊2針 ，最佳打齊針3針，購入成年貓有一定危險，成貓由寵物店買回家，因為環境改變可能會出現『應激反應』，牠們會擔心前主人是不是離棄，甚至不吃不喝，對貓隻有極大影響。當然，在選擇幼貓時要注意其父母的血統和健康狀況。若家中有飼養其他貓隻，新來的豹貓必須在籠內隔離14天，如果家中只有牠，就要多陪伴牠，藉此建立信任的關係，好待日後易於掌握學習。」

剛誕生1個月左右的幼貓，Candy提醒大家新手餵奶隨時會令牠們死亡，因為牠們可能會誤將奶吞入肺部導至肺炎。（攝影：黃建輝）

「不過，我認為最重要的還是要合眼緣，若果你看牠不順眼，牠亦沒精打采的對你，就算牠多漂亮一切也是徒然。或許我們在選擇前作一個簡單的動作試驗，觸摸牠們前將自己的雙手洗淨，讓牠們嗅一嗅你的氣味，如果牠們抗拒發出叫聲，那麼這隻小貓就可能未必適合。不過，雖然老生常談，但大家最要謹記的是你飼養得牠就是一生一世的事，我們身邊有很多朋友和親人，但對寵物而言，我們就是牠唯一的親人，這一種承諾不是只對豹貓，對任何寵物的主人都是適用。」

記者：何偉雄

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