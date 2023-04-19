【2023端午節】端午粽早鳥優惠　富豪酒店+帝港酒店+奇華著數一覽【內附連結】

▲ 帝港酒店、富豪酒店、奇華端午粽著數一覽。

雖然今年端午節在6月底，但有些食店已推出端午糭早鳥優惠，讓大家可以超值價自用或送禮。

1.奇華餅家

奇華率推出糭禮券早鳥優惠，凡於即日至5月18日期間於奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 及奇華網店，購買以下「五月粽禮券」兩張即可享優惠價：

- 雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糭禮券：原價每張145元、優惠價每張 114 元

- 金腿鹹肉糭禮券：原價每張 68 元、優惠價每張 53.5 元

- 陳皮豆沙梘水糭禮券：原價每張 62 元、優惠價每張 48.5 元

同時，奇華亦貼心準備「種粽滋味」套裝禮券，集合3款傳統口味的「五月糭」，包括「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糭」、「極上珠姐 XO 醬五花腩肉粽」及「陳皮豆沙梘水粽」各一件，顧客可於上述優惠期間以 218 元 (原價 278 元正) 購買套裝禮券乙張，送禮或自用都大方得體。

顧客在奇華網店購物折扣後滿 380 元，可免本地運費，讓你安坐家中也可輕鬆選購。

2.富豪酒店

富豪酒店推出多款名糭獻禮，以頂級食材與匠心手藝，獻上經典的原隻鮑魚瑤柱火腿糭、花膠螺頭金腿瑤柱糭、瑤柱裹蒸糭及蓮蓉鹼水糭。多款素粽及名糭禮盒更華麗登場，送禮自用佳宜。

即日起至5月21日，預訂端午糭可享低至75折的早鳥優惠。於富豪酒店網上商店訂購滿$800或以上，將免費獲贈招牌XO醬（原價$198）。

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3.帝港酒店集團

帝港酒店集團Royal Delights(R+)推出一系列用心製作、充滿傳統特色的端午糭子，包括至尊足斤裹蒸糭、五香瑤柱鹹肉糭及帝港湘蓮鹼水糭。只要於6月14日前於帝都、帝京、帝景、帝逸酒店及Royal Delights (Mikiki分店) 購買可享折扣優惠；2023年5月3日至9日於網上商店預訂更可享獨家快閃優惠。

當中最抵是網上商店快閃優惠，至尊足斤裹蒸糭原價為$238、優惠價 $161.8。五香瑤柱鹹肉糭原價為$158、優惠價$107.4。帝港湘蓮鹼水糭原價為$128、優惠價$87。

每隻重600克的至尊足斤裹蒸糭為傳統端陽糭，採用頂級挑骨腩肉，甘香鬆化，配合優質燒鵝肉、原粒瑤柱、冬菇、金華火腿、蓮子、栗子等多種傳統材料製作，用料上乘。打開荷葉時，香氣撲鼻而來，風味絕佳，送禮自奉皆宜。



傳統的五香瑤柱鹹肉糭同樣會令您垂涎三尺！一級鹹蛋黃、優質瑤柱及蓮子等材料，配上以五香粉調味的腩肉，肉鮮味美，絕對是端午節必吃之選。



帝港湘蓮鹼水糭以晶瑩的糯米包裹著頂級蓮蓉餡，軟滑綿香又甜而不膩，令人回味無窮。

查詢：2694 3920

記者：招美寶