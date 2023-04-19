【抗癌戰士】80後作家無先兆下確診骨癌　出書圓夢寫好遺願：要活好每一天

▲ 80後作家小書，未有因患癌而感氣餒。

人生中往往出現許多突如其來的巨變，有人會不知所措，有人則勇敢面對。80後作家小書（盧嘉雯）本來事業發展順利，4年前在亳無先兆下，被診斷出頭顱內患有骨癌，並要進行開腦手術。小書卻沒有任何埋怨，或覺得上天不公，她繼續如常工作和生活，同時把治療經過及心情梳理成書，以身示範就算生命有限，也要充實地過好每一天。



近日把臥床經歷結集成《小情書2》的小書，本身除了是作家，亦創辦文創活動及市集策劃公司，並曾經營書店，及於新城電台擔任〈新城書房〉節目主持，有著不同身份，也是典型的都市人，幹勁十足地迎接每一日的繁重工作。

▲ 小書，未有因患癌而感氣餒，更透過寫作得到抗病力量。（攝影:湯致遠)

沒時間埋怨

約在2019年，她有日發現右邊臉近太陽穴的位置腫了起來，感到事態不妙，到醫院求醫數次及經過腦素描檢查後，被確認在腦內生了一個惡性軟骨腫瘤，屬骨癌的一種，之後她首先要進行手術移除頭內腫瘤，並要開始接受總共30次的電療（放射治療)。

突聞噩耗，向來身體健康，也沒有不良習慣的她，縱然晴天霹靂，卻能樂觀面對，覺至少有兩件仍能慶幸的事。「首先是不用治受化療，對身體的傷害少一點；其次是幸好有買保險，可以更快入到私家醫院做手術，不過危疾保就已一鋪清袋。」

自言不是富裕家庭的她，確診後仍有很多事情要處理，忙得沒有時間去怨天尤人。「因為事情發生太快，一確診已經要做手術，然後要想如何安排好工作，可能自己本身不是負面的人，只幹實際的事，先做好手頭的事，其他已沒時間去想。」

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寫書原為交代遺願

小書原本是一位中學英文教師，因感教書工作不適合自己性格，十年前毅然辭職創業，創辦市場營銷公司，同時開設Facebook專頁介紹好書及寫書評，約6年前首次推出個人散文結集《小情書》，圓了做作家的夢想。而在入院做手術時，她因而再萌生出書的計劃。

「我入院時也帶著電腦，預備要做公司的事，完成手術時，自覺手腳還靈活，便開始寫文章，最初三篇都是寫自己的後事安排，如怎樣處理遺物，遺照想用哪一張，以及想要怎樣的葬禮。好像有點不吉利，但見過有人過身後，家屬都不清楚如何安排，所以預早交代清楚，日後真的離世了，家人都會更清晰我的意向。」她憶述再度寫書的緣由。

▲ 她把新作《小情書2》視為挑戰惡運的戰書。(攝:湯致遠)

去年出院後，正值疫情第五波，因工作減少更多時間在家，便動筆寫下更多養病時的心情，於是便再度洽商出書。「對我來說，透過閱讀和書本，是支撐我奮力抗病的動力，有時不用看完一整本書，可能某一兩個章節，便已經很有鼓舞性。」

她稱：「有些話可能你未必會直接講出來，而用文字去表便是很有效的途徑，像我母親和家姐，都是看過我的書，才知原來我有這些想法，就算將來我不在，也有自己的文字能留下來。」

努力活好每一天

小書喜歡閱讀，也透過書本開展友誼，如她跟十分喜歡的兒童文學作家阿濃，就因此結緣。「我是阿濃的書迷，透過Facebook而和他認識，自此有不少文字上的交流，他也向我介紹了『突破』創辦人蘇恩佩為抗癌而寫的《死亡別狂傲》，這本書給我很多啟發，因蘇恩佩一生致力傳道助人，就算患病也沒有放棄信念，讓我明白到，生病不應成為阻礙的理由，更重要是如何每日活好每一天，不要令自己有後悔。」

她在養病期間看了很多書，不一定是甚麼偉大著作，可能只是一本漫畫或一篇散文，都可以得到啟示。「例如去年大熱的《100天後會死的鱷魚》，雖是給少年人看的四格漫畫，但它講出死亡可能不遙遠，要明白生命有限，更要好好珍惜現在可做到的事情。」

▲ 熱愛文字的她，曾在商場以短約形式經營書店，未來亦想再續夢想。

現時小書病情雖穩定，但依然會有復發風險，她卻沒有因此特別擔憂，繼續努力工作，也想實現更多夢想，曾兩度經營書店的她，今年也希望能再找到舖位再開店。

是次推出的《小情書2》，成功入選「香港初創數碼廣告企業Ｘ出版宣傳支援計劃，得到宣傳以至廣告的經費贊助，小書覺得對新晉作家有很大幫助，能有更更多途徑去跟大眾交流，她特別想去不同的學校主辦分享會，讓年青讀者都可以如她一樣，透過閱讀得到正能量。

記者:陳家昌