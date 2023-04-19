【醫院發展】三院擴建涉約480億　李夏茵：完工後急症服務面積將增三倍

▲ 李夏茵表示，新醫院建成後，提供急症服務地方的面積會比現時大三倍。（資料圖片）

立法會衞生事務委員會今日（19日）討論醫管局首個十年醫院發展計劃，包括北區醫院擴建計劃、瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃及廣華醫院第二期主要工程，預計3項工程總承擔額為479億3190萬元，合共增加2592張病床。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，啟德新急症醫院成立後，除門診大樓外，現時伊利沙伯醫院的服務將移至啟德。當局希望將京士柏的用地繼續留為醫療用途，服務可能擴展至全個九龍半島甚至港島區。對於有議員認為應續續保留伊利沙伯醫院急症服務，李夏茵回應指，新醫院建成後，聯合醫院、廣華醫院及新急症醫院提供急症服務地方的面積會比現時大三倍。至於有關京士柏用地將來的用途，醫管局最快在2024至2025年度會有全盤計劃。

對於近日發生多宗公立醫院醫療儀器及樓宇裝置掉落事故，立法會議員陳凱欣批評，醫管局在今年2月聯合醫院手術燈掉落事故後，才對外公布去年11月青山醫院發生的石屎掉落事故，而醫護人員在事故發生後亦不會透過通報系統通知醫管局，質疑通報系統名存實亡。醫管局行政總裁高拔陞承認，青山醫院通報非常不理想，院方較遲通知總部及相關同事。高拔陞強調，醫管局一向設有早期事故通報機制，鼓勵同事有懷疑時即時通報，但過往的確沒有列明石屎剝落此類情況，醫管局初步亦認為應該設有清晰系統，列明石屎及天花剝落情況的對外通報機制。

高拔陞指，局方已進行一系列檢討工作，委任專家委員會檢視儀器及設施的保養，初步已檢測約8000個醫療懸掛式儀器，以及修補300多處樓宇的石屎。現時將採用短期措施，如發生事故，將在24小時內決定是否對外公布。

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記者：吳穎嵛