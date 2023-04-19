【法言人】91歲胡楓讀流利對白零難度　一眾後輩佩服修哥魄力驚人

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃祥興及李成昌等參演的TVB劇《法言人》，在昨晚（4月18日）劇情講述馬大狀（張頴康飾）為治好自己的「緊張」及「口吃」。

於是，他專誠拜會同樣受過口吃問題困擾的資深法官曹官（胡楓飾），請教克服心理障礙的技巧。

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修哥老當益壯

雖然胡楓（修哥）已年屆91歲，但不單對白依然講得清晰，精神狀態亦相當精靈。原來拍攝期間適逢修哥正日生日，劇組總動員與修哥切蛋糕慶生。

有份參與當日拍攝的蔣祖曼（Joman）對於可以為修哥慶生深感興奮，大讚修哥專業及魄力驚人：「我第一次有幸同修哥合作，我好佩服佢，佢好早就抵達現場準備，全程冇乜坐過，仲要不斷係咁行，我叫佢坐低休息吓，佢猛話：『唔使呀！我開工唔坐架』。修哥仲係咁同我哋傾偈，啲對答好精靈，仲要識好多潮語同有gag位，好犀利。」

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