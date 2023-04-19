【不正常愛情研究所】伍倩彤抗拒婚後與父母同住　黃紫恩接受婚前協議書

由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、伍倩彤（Gillian）、麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）任主持的J2節目《不正常愛情研究所》，今集討論話題是「對簿公堂」 。

現今世代不少男女情投意合，寧願選擇同居，都不願意註冊結婚。而荷李活藝人婚前，都會同另一半簽定婚前協議書作保障。

▲ 伍倩彤指自己一定要註冊。

一紙婚書的重要性

今集各主持就會討論一紙婚書的重要性，想不到外表開放的Gillian同Jojo雖然理由不同，但都異口同聲表示結婚一定要註冊。

Gillian接受訪問時說︰「可以唔擺酒，但一定要註冊。冇一紙婚書，口頭講冇意義。同埋唔接受同老爺奶奶一齊住，同老公係想有自己家庭同空間。」

她笑言，説起上來才知原來自己頗傳統，談到簽婚前協議，有點委屈稱︰「大家嗰時應該好sweet、好開心，但突然間好似劃清界線，中間多咗唔信任。我都會嘗試瞭解係咪屋企人迫佢或者有個皇位要佢繼承呀。」

Jojo要求註冊的理由則比較實在，因為可以用老婆身份替另一半作重要決定，她說︰「有咩事可以用老婆身份簽紙，好似入醫院做手術。同老爺奶奶住都可以嘅，不過要睇下係咪啲好開心嘅老人家傾到偈。」

對於婚前協議書Jojo並不抗拒，反而歡迎，她的理由好搞笑但又實在︰「簽得一定屋企有家底，將來有乜嘢事我都有保障，不過一定要有條條款，假如有小朋友，我要有撫養權。」

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結婚買樓要注意樓契

結婚另一殘酷的現實，就是樓契是否用雙方名字登記，節目中Susuca提到親身經歷。

原來她在19歲那年，跟男朋友夾錢買樓，但樓契只有對方名字，她笑說︰「其實雙方家長有份出錢，我哋都冇搬入去住，用嚟放租。」二人分手收場，最後樓宇升值出售，男方亦有遵守口頭承諾，將賣樓所得一人一半。

專業律師談浪漫案件

另外，明晚嘉賓請來專業人仕范律師，他處理過不少涉及民事爭錢、爭仔（撫養權）、爭身家的官司，他講到最浪漫一單case，要數到剛過去的情人節，為一對70多歲的公公婆婆證婚，當中牽涉故事非常迂迴。

原來這對「新婚夫婦」，第一任結婚對象正是對方，之後二人離婚，到後來再走在一起。范律師將會同觀眾分享離婚，香港最高紀錄12億元的贍養費紀錄。

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