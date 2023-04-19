【家庭悲劇】11歲男童抱怨家庭財困哭泣 遭狠母皮帶勒斃：不想他在掙扎中成長

美國發生一宗人倫悲劇，一名50歲媽媽，日前趁11歲兒子熟睡時，竟用皮帶將其勒斃，隨後駕車逃逸。警方之後以謀殺罪命將其逮捕。涉案女子供稱，11歲兒子一天到晚抱怨家中沒錢哭泣，聲稱自己不想兒子「在掙扎中成長」，故狠下毒手。案件正在進一步調查中。

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綜合外媒報道，美國賓夕凡尼亞州50歲媽媽Ruth DiRienzo-Whitehead，上周一（10日）晚，她哥11歲兒子Matthew Whitehad疑因家庭經濟問題發生口角，之後她趁兒子熟睡時，用丈夫的皮帶勒死兒子。隨後駕車逃離現場。直到翌日7時左右，Matthew父親發現主人房門被鎖上，打開後驚見兒子倒臥房中，妻子及車庫中私家車不知所蹤，故報警求助。

當地警方接報後展開調查，未幾將涉案的Ruth逮捕歸案。她承認自己殺害兒子，聲稱兒子因家中經濟陷入困境而「整天哭個不停」，因「不願兒子在這種掙扎中成長」才痛下殺手。

Matthew的驗屍報告已出爐，證實死因是被勒死，Ruth被控一級和三級謀殺罪，並被控持有犯罪工具。警方斥她手法殘忍。目前Ruth被關押，等待被引渡回Montgomery接受審訊。

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責任編輯︰王明芳