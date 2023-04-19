  • 25°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 14:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【賭王千金】超蓮著訂造「鳳羽蓮步」旗袍嫁竇驍　金色密籠刺繡披VS三太最豪褂皇

娛樂 14:27 2023/04/19

分享：

分享：

熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

何超蓮與竇驍的世紀婚禮中，超蓮穿上由內地禮服設計品牌Nora Reve私人訂製的鳳羽蓮步。

4月17及18日是賭王千金何超蓮與竇驍的結婚大喜日子，二人於印尼峇里島烏魯瓦舉行的世紀童話婚禮更是全球矚目。其中大家最關心之一，必定是超蓮於婚禮上所穿的中西式禮服，事實上亦令人頗有驚喜。

31歲的超蓮身形素來fit爆，基本上任何款式也不會難到她。早上行中式儀式時,她就跟足傳統著裙褂出門，但所選款式非一眾新娘子例牌會選的褂皇褂后等裙褂，而是一條大紅旗袍，兩邊腰更以縷空薄紗設計，令小蠻腰更為纖瘦，高貴之餘又帶幾分若隱若現的性感。

二人跟足傳統行中式出門儀式。

其實這件「潮褂」也大有來頭，是出自內地著名婚嫁禮服設計品牌 Nora Reve，是專程為超蓮度身訂製，名為「鳳羽蓮步」。

這套中式喜服屬兩件頭，是採用4大名繡之一的蘇繡製作，設計靈感源自燦爛的鳳凰羽翼美態。披肩及裙尾上以深淺不同的金銀線繡出漸變光彩，象徵住璀璨瑰麗的鳳羽。

而紅色旗袍上就有一隻環繞金色蓮花展翅飛舞的鳳凰，完美呼應超蓮名字中的「蓮」字，亦代表住美滿幸福、百事順意的祝福，獨一無二。

縱然超蓮是賭王千金，出身名門，但這套禮喜服亦不失貴氣，正正與她要求的「簡約」主題不謀而合。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

至於榮升外母的三太何陳婉珍，同樣穿上裙褂賀千金出嫁。她所選的是傳統中式龍鳳裙褂中最矜貴的褂皇，金銀線密度近100％，整件裙褂也是金光閃閃，幾乎見不到紅布，是龍鳳裙中手工最精巧及最豪華的。另再配襯一條翡翠頸鍊，優雅高貴，盡顯三太的崇高地位。

記者︰黃依情

相關文章

【明星減肥】何超蓮騷5年前火辣泳衣照　超蓮不節食分享減肚腩＋修手臂運動
13:35 2022/02/14
【明星減肥】何超蓮騷5年前火辣泳衣照　超蓮不節食分享減肚腩＋修手臂運動
【賭王千金】何超蓮竇驍大婚定4.18峇里舉行　安排「3天團」親友見證展開另一階段
10:09 2023/04/06
【賭王千金】何超蓮竇驍大婚定4.18峇里舉行　安排「3天團」親友見證展開另一階段
【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
17:42 2023/04/17
【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境
11:26 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
12:59 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
【億萬駙馬】竇驍成功抱得美人歸娶何超蓮　曾打3份工養家為慳錢不吃早餐
16:07 2023/04/18
【億萬駙馬】竇驍成功抱得美人歸娶何超蓮　曾打3份工養家為慳錢不吃早餐
【賭王千金】何超蓮介意被指靠關係努力讀書　倫敦大學碩士畢業考取會計師牌
16:22 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮介意被指靠關係努力讀書　倫敦大學碩士畢業考取會計師牌
【賭王千金】何超蓮與丈夫深情一吻　竇驍向太太稱：捧在手心疼愛的公主
21:06 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮與丈夫深情一吻　竇驍向太太稱：捧在手心疼愛的公主
【賭王千金】超蓮竇驍峇里結婚酒店為富豪最愛　最豪套房每晚逾8萬元【內附詳情】
今日 10:49
【賭王千金】超蓮竇驍峇里結婚酒店為富豪最愛　最豪套房每晚逾8萬元【內附詳情】

你可能感興趣

【明星減肥】何超蓮騷5年前火辣泳衣照　超蓮不節食分享減肚腩＋修手臂運動
13:35 2022/02/14
【明星減肥】何超蓮騷5年前火辣泳衣照　超蓮不節食分享減肚腩＋修手臂運動
【賭王千金】何超蓮竇驍大婚定4.18峇里舉行　安排「3天團」親友見證展開另一階段
10:09 2023/04/06
【賭王千金】何超蓮竇驍大婚定4.18峇里舉行　安排「3天團」親友見證展開另一階段
【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
17:42 2023/04/17
【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
何超蓮 竇驍 陳婉珍 何鴻燊 結婚 峇里

最高瀏覽

【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
12:59 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
【深圳租屋】港女花2100元租260呎單位包傢電　日花3小時來回深圳港島返工
13:17 2023/04/18
【深圳租屋】港女花2100元租260呎單位包傢電　日花3小時來回深圳港島返工
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境
11:26 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境