【賭王千金】超蓮著訂造「鳳羽蓮步」旗袍嫁竇驍　金色密籠刺繡披VS三太最豪褂皇

▲ 何超蓮與竇驍的世紀婚禮中，超蓮穿上由內地禮服設計品牌Nora Reve私人訂製的鳳羽蓮步。

4月17及18日是賭王千金何超蓮與竇驍的結婚大喜日子，二人於印尼峇里島烏魯瓦舉行的世紀童話婚禮更是全球矚目。其中大家最關心之一，必定是超蓮於婚禮上所穿的中西式禮服，事實上亦令人頗有驚喜。

31歲的超蓮身形素來fit爆，基本上任何款式也不會難到她。早上行中式儀式時,她就跟足傳統著裙褂出門，但所選款式非一眾新娘子例牌會選的褂皇褂后等裙褂，而是一條大紅旗袍，兩邊腰更以縷空薄紗設計，令小蠻腰更為纖瘦，高貴之餘又帶幾分若隱若現的性感。

▲ 二人跟足傳統行中式出門儀式。

其實這件「潮褂」也大有來頭，是出自內地著名婚嫁禮服設計品牌 Nora Reve，是專程為超蓮度身訂製，名為「鳳羽蓮步」。

這套中式喜服屬兩件頭，是採用4大名繡之一的蘇繡製作，設計靈感源自燦爛的鳳凰羽翼美態。披肩及裙尾上以深淺不同的金銀線繡出漸變光彩，象徵住璀璨瑰麗的鳳羽。

而紅色旗袍上就有一隻環繞金色蓮花展翅飛舞的鳳凰，完美呼應超蓮名字中的「蓮」字，亦代表住美滿幸福、百事順意的祝福，獨一無二。

縱然超蓮是賭王千金，出身名門，但這套禮喜服亦不失貴氣，正正與她要求的「簡約」主題不謀而合。

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至於榮升外母的三太何陳婉珍，同樣穿上裙褂賀千金出嫁。她所選的是傳統中式龍鳳裙褂中最矜貴的褂皇，金銀線密度近100％，整件裙褂也是金光閃閃，幾乎見不到紅布，是龍鳳裙中手工最精巧及最豪華的。另再配襯一條翡翠頸鍊，優雅高貴，盡顯三太的崇高地位。

記者︰黃依情