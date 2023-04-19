【變種病毒】男子疑染新冠變種Arcturus　雙眼嚴重發炎：幾乎看不見

▲ 一名定居在澳洲的泰國男子，日前在網上分享自己感染Arcturus的情形。

本港出現數宗Omicron變種病毒Arcturus（XBB.1.16）感染個案，目前Arcturus已在至少29個國家及地區出現病例，據外媒報道指出，一名定居在澳洲的泰國男子，日前在網上分享自己感染Arcturus的情形，其中最嚴重的一個症狀就是雙眼嚴重發炎，幾乎看不到東西。

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綜合馬來西亞媒體報道，一名在澳洲定居的泰國男子，最近在網上發帖講述染疫情形。該男子表示自己未進行正式檢測，只進行了快速測試，但相信自己所感染的，正是目前在澳洲相當流行的變種病毒Arcturus。

▲ 男子染疫後情形。

該名男子表示，自己首天染疫時，喉嚨有異常感，但快測仍然呈陰性。到第2天他出現類似發燒的症狀，再做快測證實呈陽性，於是便開始在家中隔離。整整3日都在發高燒，即使他服用「撲熱息痛」（Paracetamol），退燒不到兩小時又反反復復地發燒，身體難以移動，形容感覺像隨時隨地快窒息身亡。

在染疫第2天，他也出現咳嗽時伴有濃痰的症狀。這些痰呈塊狀，而他每天早上都會湧出大量濃稠的綠色黏液，舌頭感到麻痺，幾乎失去嗅覺。到第4天，男子雙眼開始出現刺痛感，嚴重發炎後幾乎失去視力，看東西時都隔著一層薄薄的白霧。

第6天起，男子流出鼻涕並伴有血液，在劇烈咳嗽時，血液還會由鼻子中噴出，惟他估計只是鼻竇炎所致，並非流鼻血。而在染疫一星期後，他在晚上仍會發低燒，其後狀況逐漸好轉，在感染13天後身體漸漸復元。

Arcturus是XBB.1.16病毒，於本年1月下旬首次被發現，是BA.2.10.1和BA.2.75的重組變體，屬Omicron變種BA.2的後代。點擊睇更多症狀：

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本港亦有數個檢測樣本驗出Arcturus，但許樹昌認為毋須擔心。他指出，雖然病毒傳播性較高，亦相對較多兒童患者出現結膜發炎的症狀，不過病毒的嚴重性未有增加，出現病例的地方亦未見死亡及重症個案有上升趨勢。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌周一（17日）接受電台訪問表示，本港亦有數個檢測樣本驗出Arcturus，雖然病毒傳播性較高，亦相對較多兒童患者出現結膜發炎的症狀，不過病毒的嚴重性未有增加，出現病例的地方亦未見死亡及重症個案有上升趨勢，籲毋須過份擔心。

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責任編輯：羅嘉欣