《12日》《12夜》連環放映　鄧麗欣多層次演繹獲讚賞

▲ 《12日》

由林愛華執導的電影《12日》將於4月27日上映，電影公司於日前特別舉行「12夜與日愛情交纏場」，讓觀眾可一口氣欣賞兩套戲之餘，同時亦讓觀眾與林愛華導演作最直接的映後交流。

在分享中，不少觀眾指《12日》比《12夜》悲觀，林導演解釋道：「《12夜》講拍拖，可以輕鬆啲，但《12日》講嘅係結婚，會Serious啲，因為冇得走，就算最終選擇走時，都已經變得傷痕纍纍，所以係Heavy咗。」

她續指：「一般觀眾可能會覺得好大壓抑好辛苦，但我對愛情已經睇得好化，愛情只係人生其中一樣嘢，但對某啲人嘅影響可能會好大。」

女性角度看婚姻

此外，有觀眾指《12日》的情節很生活化，並說：「好耐冇港產片咁Focus去講感情，以女性角度出發，感覺好生活化、好貼地，亦好現實，未有美化感情或婚姻關係，令人睇得投入。」

林導演解釋以女性角度出發去看一段婚姻，是有特別原因，導演說：「好多主流電影，以男性視點去睇，女角變咗花瓶，欠平衡，睇唔到女人角度係點，《12日》就掉返轉，以女主做一次主導。」

大男人好難頂

導演又以馬志威的角色Simon為例，片中的他表現大男人，在現實生活中，有些女人卻會如《12日》中鄧麗欣飾演的Jeannie般，對對方難捨難離。

導演說：「啲人成日嬲人大男人好難頂，但其實對某啲人嚟講係非常有吸引力，因為佢好能幹、視野好廣闊，就好似座山，唔會倒塌，喺佢嘅樹蔭下，會好安全，從某個角度睇，其實你係被愛被照顧。」

在《12日》中，Simon 與Jeannie的一段婚姻，縱使男尊女卑，當中仍有開心的時光，但亦有心如刀割的時刻，感情戲份多變，有觀眾看過後大讚Stephy演出高水準，說：「Stephy嘅演出好Powerful，就算唔係好多對白，但都睇到當中有好多情緒。」

的確，Stephy在片中從甜美生活，到後來情傷痛得要傷害自己，從中要表現不同狀況、不同情緒，演起上來有一定難度，而這些反覆的關係，其實正是不少愛侶所經歷過的，難怪觀眾看起來甚有共鳴。

有關「12夜與日愛恨交纏場」詳情

日期：4月23日

時間：下午5時35分至9時15分

地點：九龍灣E-Max星影匯戲院

票價：$150（包含《12夜》及《12日》戲票各一張）

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