【夫妻關係】生仔影響夫妻感情貌合神離　丈夫不再黐家︰人都癲

▲ 不少夫妻生兒育女後忙於照顧小朋友，忽略了維繫夫妻感情。（《寶寶大過天》劇照）

「Honey，麻煩你幫我拿芝士，雪櫃第二隔，唔該。」年輕太太溫柔地指令，丈夫立刻揚聲回應：「Yes Madam！」他放下芝士後，順勢從後抱着太太，細心看她攪動鍋裏的食物。那個「二為一體」的甜蜜景象，一直縈繞於心，真為這一對高興啊！

晚飯時，他們你一言我一句，非常有默契地憶述當天邂逅的經過。「我以前識啲女仔，第一次約會梗係扮晒斯文，點知佢竟然豪爽咁話要飲啤酒，我覺得呢個女仔好真喎！」

太太笑靨如花：「哈哈，你夠係特別啦，第一次約會就話將生四個小孩，咁係會嚇走啲女仔㗎，傻佬！」明顯她不僅沒有被嚇走，還對這位態度真誠的男子刮目相看呢！

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五年後，我再訪這個家庭。他們已搬到四房的獨立屋，家裏成員還添了一個三歲女兒和未滿一歲的兒子、兩隻狗和一隻貓。廣闊的大廳堆滿了大大小小的嬰兒用品和玩具，頗為凌亂。

「喂，遞條尿片過嚟！」太太的語調有點急躁。丈夫放低女兒，走過去拿尿片，期間不發一言，甚至與太太沒有絲毫的目光接觸。

我的心向下沉，短短五年間怎會變化這麼大？是因為兩口子忙於湊兩個幼兒而筋疲力竭？若孩子會影響夫婦的感情，那是否應在生育第二胎之前，審慎考慮？

經過一番喧鬧，兩個小孩終於入睡了，我們可以吃晚飯了，誰知丈夫淡然的跟我說：「你哋慢慢食，我出去啦！」他離開後，太太聳聳肩說：「佢話若果唔出去同朋友吹水，人都癲喎！」說罷，她拿出了一樽啤酒，自斟自飲。

才結婚五個年頭，他們往後的日子該如何走？

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「夫妻該如何走下去！」。

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