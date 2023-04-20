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【壓力爆煲】禁兒子玩手機被酒精噴眼 失業單親父嘆無力管教玩失蹤

親子 10:57 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

單親父母要獨力撫養兒子已經不容易，若加上管教問題，分分鐘會萌輕生之念。台灣彰化縣有對小學四年級的雙胞胎兄弟，跟60歲的林姓父親搬到桃園居住，惟林男上周因管教兒子問題，與兒子發生衝突，事後竟玩失蹤。前保姆葉姐怕林男一時想不開，向彰化縣議員鄭俊雄求助，最終發現兩個孩子被獨留桃園套房內，惟有報警求助。

根據81歲的葉姐陳述，林男離開前曾向她訴苦，指自己因為不想兒子整天看平板電腦和手機加以制止，卻被兒子以酒精噴眼，令他心灰意冷，對管教產生無力感︰

獨自照顧兩個小孩，讓他很煩很累，已經快活不下去了！

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葉姐指林男訴苦後隨即失聯，怕他想不開，於是向彰化縣議員鄭俊雄求助，她與議員上門探訪，發現兩名被獨自留在套房的雙胞胎兄弟，當時還躺在床上看手機，而他們父子居住的地方，是跟外勞分租的套房，林男告訴孩子要離開台灣，並留下一萬元(約2,600港元)給小孩就離開住處失聯。

失業單親漢獨留兩兒子在家後失蹤，議員惟有報警求助。

葉姐透露林男晚婚，娶了個內地妻子，妻子產下孖胎後就離家，林男惟有獨自照顧孩子，由於孩子終日沈迷於手機和網路, 在學校亦惹事生非，林男常被請到學校處理孩子的事，很難找工作，目前失業中，經濟亦出現問題，以前她曾替林男照顧兩個雙胞胎，但近一個月接到對方的電話，她也很詑異。

弟弟曾有自殘紀錄

議員得知這對兄弟中，弟弟過去曾有攻擊他人及自殘被通報的紀錄，鄭俊雄連繫了桃園市警察局婦幼隊及113家暴防治中心協助處理，先將兩兄弟緊急安置，持繼續尋找林男。

而兩兄弟就讀的南彰偏鄉小學校長則指兩兄弟有情緒問題，學校曾開過專案輔導會議，也轉介到彰化縣學生輔導諮商中心，原已進行特教鑑定，但林男因經濟問題要搬走，兩兄弟於今年3月20日時已轉學。

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