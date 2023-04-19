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【啟德交通】運物局稱雲巴倡議不可取　將開辦3巴士線改善區內交通

社會 15:58 2023/04/19

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（資料圖片）

啟德單軌列車「走數」多年，有立法會議員月初提出以內地的「雲巴」作為代替，署理運輸及物流局局長廖振新今日回覆議員質詢指，過去研究已指出在啟德區內發展高架運輸系統並不可取，相信發展「多元組合」模式的環保連接系統，配合公共交通服務，足以應付啟德發展區的運輸需要。

立法會議員楊永杰在立法會會議，向政府了解在啟德發展高架集體運輸系統「雲巴」的可能性。署理運輸及物流局局長廖振新回覆質詢指，過去研究指出，九龍東（包括啟德）道路狹窄，人多車多，難以符合法定消防通道的要求及有效率地建造高架連接系統，其建造成本和運作成本將會十分高昂，並非可持續和可取的選項，故研究建議就單元高架模式以外的選項進行探討。

廖振新表示，政府正在區內推展「多元組合」模式的環保連接系統，連接九龍灣和觀塘的跨避風塘行人與單車天橋連自動行人道、偉業街自動行人道等建議設施將於今年內進行諮詢；啟德首階段長約7.5公里的行人單車共融通道網絡，即預計於今年起陸續啓用。政府預期環保連接系統配合公共交通服務，足以應付啟德發展區的運輸需要。

另外，運輸署正計劃於本年第三季及第四季，分別開辦城巴第20X號線（啟德郵輪碼頭—尖沙咀）及延伸城巴第20A號線（啟德（沐安街）—高鐵西九龍站）的終點站至啟德郵輪碼頭，並於明年第三季開辦城巴第22S號線，來往啟德郵輪碼頭至啟德沐元街，以加強啟德發展區對內與對外的公共交通服務。

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記者：陳梓蔚

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