【全民造星IV】楊安妮突然眼前一黑暈倒　Win Win入院檢查：希望無事

▲ Win Win：「發現同死亡好近。」

現年26歲、參加《全民造星IV》在總決賽獲第五名而入行成為ViuTV藝人的楊安妮（Win Win），主持的《日本winwin企画》口碑不俗。Win Win在IG以story方式自爆歷瀕死經歷，稱：「同死亡好近」。

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Win Win突然眼前一黑

Win Win表示早上起身去洗手間，突然眼前一黑暈低：「今朝發現同死亡好近，一起身去洗手間，眼前一黑，就瞓低咗，瞓低喺浴缸，好恐怖，一開頭意識好薄弱，然後起極都起唔到身，全身冇晒知覺，用僅餘嘅力量嗌咗兩聲救命，好彩男友聽到。」

她的男友KC立即送她入院，Win Win憶述：「我不斷掙扎，有少少抖唔到氣，我個刻真係以為自己會死，真係辛苦到好想死，我唔知應該用咩感覺去形容。KC話有一刻以為我鬼上身中，雖然好DRAMATIC，但我真係叫自己唔可以死，所以就算全身冇晒知覺，我都要叫自己死都要爬番起身，唔可以死住，因為我呢世人仲有太多野（嘢）未做。」

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Win Win：諗返起都仲係好驚

Win Win再指：「雖然爬極都爬唔到，但個下真係好驚，我FEEL到自己出晒汗，呼吸唔到、好痺，短短十分鐘嘅掙扎，好似過一個鐘咁，個身體好似經歷左好多唔同嘅感受咁，我而家諗返起都仲係好驚，好難以置信。」

之後，她另上載一張病房相，表示：「然後岩岩（啱啱）先發現，原來我今朝撞到個頭勁痛，依家先feel到，搵左（咗）我本身心臟科同肺科醫生檢查中，希望無事。」不過，Win Win暫時未再有更新病況。

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