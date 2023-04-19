  • 26°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 16:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星IV】楊安妮突然眼前一黑暈倒　Win Win入院檢查：希望無事

娛樂 16:12 2023/04/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

Win Win：「發現同死亡好近。」

現年26歲、參加《全民造星IV》在總決賽獲第五名而入行成為ViuTV藝人的楊安妮（Win Win），主持的《日本winwin企画》口碑不俗。Win Win在IG以story方式自爆歷瀕死經歷，稱：「同死亡好近」。

【日本winwin企画】楊安妮挑戰5分鐘任食蕎麥麵　Win Win表演極速吞食技能

Win Win突然眼前一黑

Win Win表示早上起身去洗手間，突然眼前一黑暈低：「今朝發現同死亡好近，一起身去洗手間，眼前一黑，就瞓低咗，瞓低喺浴缸，好恐怖，一開頭意識好薄弱，然後起極都起唔到身，全身冇晒知覺，用僅餘嘅力量嗌咗兩聲救命，好彩男友聽到。」

她的男友KC立即送她入院，Win Win憶述：「我不斷掙扎，有少少抖唔到氣，我個刻真係以為自己會死，真係辛苦到好想死，我唔知應該用咩感覺去形容。KC話有一刻以為我鬼上身中，雖然好DRAMATIC，但我真係叫自己唔可以死，所以就算全身冇晒知覺，我都要叫自己死都要爬番起身，唔可以死住，因為我呢世人仲有太多野（嘢）未做。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

Win Win：諗返起都仲係好驚

Win Win再指：「雖然爬極都爬唔到，但個下真係好驚，我FEEL到自己出晒汗，呼吸唔到、好痺，短短十分鐘嘅掙扎，好似過一個鐘咁，個身體好似經歷左好多唔同嘅感受咁，我而家諗返起都仲係好驚，好難以置信。」

之後，她另上載一張病房相，表示：「然後岩岩（啱啱）先發現，原來我今朝撞到個頭勁痛，依家先feel到，搵左（咗）我本身心臟科同肺科醫生檢查中，希望無事。」不過，Win Win暫時未再有更新病況。

最新影片推介：

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】江美儀無悔曾入亞視　不為「升呢」視后而驕傲自滿：未來的路最重要

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【一手造成】單身WINKA透露有心儀對象　陳泳伽：新歌是心中想要的作品
22:28 2023/03/27
【一手造成】單身WINKA透露有心儀對象　陳泳伽：新歌是心中想要的作品
【CHILL CLUB】Gao稱COLLAR平常心面對獎項　Winka回應與網民筆戰風波：上了一課
18:17 2023/03/28
【CHILL CLUB】Gao稱COLLAR平常心面對獎項　Winka回應與網民筆戰風波：上了一課
【日本winwin企画】楊安妮挑戰5分鐘任食蕎麥麵　Win Win表演極速吞食技能
12:37 2023/01/06
【日本winwin企画】楊安妮挑戰5分鐘任食蕎麥麵　Win Win表演極速吞食技能

你可能感興趣

【一手造成】單身WINKA透露有心儀對象　陳泳伽：新歌是心中想要的作品
22:28 2023/03/27
【一手造成】單身WINKA透露有心儀對象　陳泳伽：新歌是心中想要的作品
【CHILL CLUB】Gao稱COLLAR平常心面對獎項　Winka回應與網民筆戰風波：上了一課
18:17 2023/03/28
【CHILL CLUB】Gao稱COLLAR平常心面對獎項　Winka回應與網民筆戰風波：上了一課
【日本winwin企画】楊安妮挑戰5分鐘任食蕎麥麵　Win Win表演極速吞食技能
12:37 2023/01/06
【日本winwin企画】楊安妮挑戰5分鐘任食蕎麥麵　Win Win表演極速吞食技能
娛樂行業 娛樂人物職業 ViuTV 楊安妮 全民造星

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
今日 10:27
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
12:59 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
【深圳租屋】港女花2100元租260呎單位包傢電　日花3小時來回深圳港島返工
13:17 2023/04/18
【深圳租屋】港女花2100元租260呎單位包傢電　日花3小時來回深圳港島返工