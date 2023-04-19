【文化產業】電子書庫周日上線　助本地出版免費轉換電子有聲書

▲ 香港出版總會推出免費的電子書轉換平台及智能電子書庫，將紙本轉換成電子書，翻譯成英文，及三語有聲書。

電子書越來越盛行，但本地出版卻礙於成本等因素，甚少有電子及有聲書版本。香港出版總會主辦，創意香港資助的《出版3.0-香港智能電子書庫計劃》，為協助出版社轉型，推出免費的電子書轉換平台及智能電子書庫，可以將紙本轉換成電子書，翻譯成英文，以及三語有聲書。計劃網站將於4月23日「世界閱讀日」啟動，正式供出版社及作家參加計劃，讀者登記後亦可瀏覽書庫書目資料。

出版3.0計劃籌委會主席李家駒表示，疫情等大環境變化因素下，電子書能打破市場限制，擴大地域空間可能性，故推出電子書出版轉換平台，希望利用科技幫助業界轉型。

出版轉換平台備有「人工智能系統」（AI），把中文書直接翻譯為英文電子書；並可通過「文字翻譯語音技術」，將文字電子書直接轉為廣東話、普通話、英語「有聲書」。

計劃更得到香港創新科技處轄下的「物流及供應鏈多元技術研發中心」（LSCM）的技術支援，合作研發的「電子書出版轉換平台」基礎上建構，協助業界自行製作高質素的電子出版物，並在本港及境外推廣，推動香港發展成為電子書及有聲書的區域版權中心。

籌委會執行主席黃燕如稱，本地出版社及作家可於4月23日起，在計劃網站登記後，即可免費使用轉換平台及提名參選「香港智能電子書庫」，歡迎他們提供作品利用平台轉換不同版本的電子書，並參加書庫，向外推廣本地電子書。

「香港智能電子書庫」招募作品細則及條件

招募的書目類別: 歷史傳記、商管財經、文學小說、醫療保健及心靈勵志

提名準則：具原創性、文化出版價值、創作理念，以及境外市場發展潛力。若以中國或香港特色為主題，說好中國或香港故事為佳

香港出版總會將在7月香港書展，正式向業界及公眾推介「香港智能電子書庫」，8、9月有業界及學界分享會，10月會參加法蘭克福書展、香港圖書館節

，到12月參加創新科技嘉年華、學與教博覽，讓更多人認識電子書庫。

參加試驗計劃、將著作轉換的作家金鈴形容，計劃彷如作家「電子經理人」，減省作家要找翻譯等成本，並協助他們便捷地將作品通過電子形式輸出世界。

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責任編輯：吳雋妍