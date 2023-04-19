【47人初選案】趙家賢被質疑記錯新東與會者提否決預算案　趙指親眼目擊囑助手毋須紀錄

▲ 趙家賢。（趙家賢社交平台圖片）

民主派初選案今（19日）續審。控方證人趙家賢續接受辯方盤問。辯方質疑趙混淆了新界東兩次協調會議的情形，指會上僅得戴耀廷談及否決預算案，與會者並無表達意見，趙的助手筆記亦只紀錄了戴的言論。趙否認混淆，指自己親眼目擊會上鄒家成及民主黨代表就否決預算案用字熾熱討論，才吩咐助手毋須紀錄。

何桂藍的代表大律師Trevor Beel今盤問控方證人趙家賢。辯方引述趙早前的證供，指初選的目標是協助民主派取得立會大多數以推動利民政策，以及要求政府回應「五大訴求」，問及趙政府如何回應訴求。

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趙稱，當議會有民意授權時，正常的政府應該重視及作出回應，「當時政局、政府係完全、係好似冇就住五大訴求作出回應」，沒有清晰解說為何做到或做不到哪些訴求。

法官指即使民主派取得「立會過半」，基於分組點票原因，仍不能通過落實五大訴求的議案，問趙是否認同。趙承認本港投票制度有其局限性，但對泛民而言「立會過半」代表很重要的民意授權。趙指他作為承辦初選的一員，希望進入議會的人運用影響力及權力與政府協商具體做法，相信當選人會自主處理。

就新界東首次協調會議情況，辯方指出根據趙的助手黎敬輝筆記，會上只有戴耀廷談及否決預算案，與會者無發表意見。

趙確認黎總結了戴的討論重點，解釋自己親眼目睹鄒家成及民主黨莊榮輝就否決預算案用字的熾熱討論，故吩咐助手毋須紀錄，減輕助手負擔，否認混淆了2次會議情況。

辯方另指，民動出席協調會議的原因是已答允承辦初選，趙則重申民動在2020年5月中下旬才答應承辦初選。辯方再指趙在同年2月已答允，故出席協調會議，趙問「辯方大狀係咪想植入一啲我腦入面唔屬於我嘅認知？」。法官聞言提醒趙答同意或不同意便可，趙稱絕對不同意。

聆訊明（20日）續。

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記者：陳曉欣