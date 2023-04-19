【賭王千金】人妻何超蓮分享甜蜜花絮照　超蓮與竇驍情深對望晒幸福

竇驍與何超蓮拍拖近4年，從相遇到相愛，最終決定攜手邁向人生的下一個階段。他們選定於4月17及18日一連兩日，於印尼峇里島烏魯瓦圖的美麗怡人環境與天氣中舉行婚禮，並邀請了親朋好友一同參與，共同見證這對新人的幸福時刻，並送上真摯的祝福。

成為新手人妻的超蓮，也有於社交平台分享有關婚禮的不同照片，與大家分享新婚的喜悅！

【億萬駙馬】竇驍成功抱得美人歸娶何超蓮 曾打3份工養家為慳錢不吃早餐

超蓮：一些喜歡的瞬間

在今日（4月19日）下午，超蓮在IG公開6張相片，並在帖文中以「一些喜歡的瞬間」作描述。

超蓮分享自己在婚前派對的「公主Look」，身穿低胸晚裝裙的她十分美麗。她又分享了一張自己笑得開懷的相片，完全是「零死角」。

她也不忘大放「閃光彈」，公開一張自己與竇驍情深對望的相片，相中的二人同樣笑得甜蜜，實在是令人羨慕的一對！

網民留言道：「Dada太美了啦」、「男看著女的眼都是充滿愛意的，這表情都能感覺到幸福」、「新婚快樂白頭到老」、「夢幻的公主與王子」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

超蓮如童話公主

有婚紗女王之稱的華裔設計師Vera Wang，為超蓮度身設計兩套夢幻的婚紗，讓她成為童話中的公主；而有鞋中之王之稱的Roger Vivier，亦特別為新娘子設計訂造婚嫁的鞋履。

至於首飾方面，據悉由周大福挑選一系列中式金器為超蓮作嫁；配襯西式婚紗的首飾就由英國著名鑽石珠寶商Graff提供，為超蓮塑造最美麗高貴的公主形象。

婚禮甫開始，超蓮便身穿一襲白色拖尾婚紗，戴上竇驍以她的生日為靈感而訂製的粉紅鑽石求婚戒指亮相，挽著舅父的手慢慢步入場地。事前對婚禮細節毫不知情的她，望著眼前的佈置，雙眼便開始泛紅。

最新影片推介：江美儀專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R