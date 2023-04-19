【城巴】城巴推出機場快線優秀表現獎　車長每月最多可獲2500元

▲ 城巴推出機場快線優秀表現獎。（城巴提供）

城巴今日宣佈推出「城巴機場快線優秀表現獎」， 由四月開始以高達2500元的獎金鼓勵車長盡待客之道，進一步提升城巴機場快線傲視同儕的服務水平，以支持政府吸引大批內地及海外旅客的「你好，香港！」 宣傳活動。

來往香港國際機場或港珠澳大橋香港口岸的城巴機場快線服務需求近月急升。作為旅客踏足香港的第一道大門，城巴的優秀車長團隊將肩負起歡迎環球旅客到訪的重任。全新的「城巴機場快線優秀表現獎」，以獎勵表揚車長提供優秀客戶服務，向旅客盡地主之誼，同時以更好的待遇吸引人才加入城巴的團隊。

新計劃將為每名城巴機場快線組別的車長提供每日100元與表現掛鉤獎金，每月可達2500元。城巴歡迎現職城巴車長申請加入機場快線團隊，公司將會按照車 長過往的駕駛表現及顧客服務水平審核，以確保他們能持續為旅客提供超卓、安全及舒適的旅程。城巴將為機場快線車長提供持續的顧客服務訓練，並加入語文課程的選項。

城巴機場快線經理馮家星表示，城巴機場快線為機場及港珠澳大橋的旅客提供 直達市區的優質服務，一直深受旅客歡迎。馮家星又指，城巴熱烈歡迎世界各地的旅客訪港， 並準備好向他們說聲「你好」。

新計劃將進一步體現城巴機場快線成為領先市場的機場接駁交通工具，向市民及旅客提供豪華而可負擔的服務。現時城巴機場快線已因應客量加密主要路線班次，並開辦由機場直達市中心尖沙咀的A25號線。

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責任編輯：吳穎嵛