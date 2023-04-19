【好人好事】4歲女童3樓墮下穿破雨棚 英勇街市檔主徒手接住救一命

▲ 成個過程好驚險！

救人一命，勝造七級浮屠！內地雲南一名街市檔主就勇救了一名４歲女童，英勇行為獲得頒發人民幣1萬元（約港元$11,000）獎勵。

綜合内地傳媒報道，事發在雲南曲靖，一名差不多4歲女童不慎從3樓墮下，幸好被雨棚緩衝了一下，52歲的調味料店老闆唐樸增趁機徒手接住，救回女童一命。

據網上影片，當時情況相當危逼，身穿紅衣的女童從高處墮下，穿過了雨棚，因為墮落雨棚而發生巨響，引來街市檔主唐樸增注意，他馬上伸手去接，他差點站不穩，幸好最終將女童接住，女童不至於重重跌落地。

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唐樸增說：

衝擊力太大，還把我差點給墜倒了。她是頭朝下，如果沒接到可能脖頸骨就要斷了。

事件發生後，唐樸增的好人好事獲街坊讚揚，而女童親屬表示，孩子經檢查沒甚麼大礙，準備登門感謝。唐獲「阿里公益天天正能量」頒發人民幣1萬元（約港元$11,000）獎勵，而街道辦準備給唐樸增爭取見義勇為榮譽。

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責任編輯︰王明芳