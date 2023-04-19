【新冠研究】港大微生物學系：BA.5變異株感染能力與甲型流感相當

▲ BA.5變異株感染能力與甲型流感相當。(港大醫學院提供)

港大微生物系袁國勇及周婕團隊，聯同國際學者利用人呼吸道類器官模型 ，評估Omicron BA.5及其他變異株在人體呼吸道細胞中感染和複製能力。團隊發現，BA.5感染類器官後產 生的病毒滴度，達到與造成流感大流行的甲型流感病毒 H1N1相當的複製能力。研究結果已發表於最新一期的《美國國家科學院院刊》(PNAS)

團隊建立了全球首個源自肺成體幹細胞及鼻腔 細胞的呼吸道類器官培養系統。 這些呼吸道類器官可以連續穩定地擴增半年至一年的時間。 團隊將長期擴增培養的類器官誘導分化， 建立了成熟的鼻粘膜、氣道和肺泡類器官。

最新影片推介

研究團隊首先在氣道類器官及鼻粘膜類器官中研究原始病毒株（WT ）、兩種Omicron變異株B.1.1.529 和BA.5的感染和複製情況。結果顯示，BA.5感染類器官後產 生的病毒滴度比WT和B.1.1.529更高， 更達到與造成流感大流行的甲型流感病毒 H1N1 相當的複製能力。

總體來說，BA.5的高感染效率和融合 活性使人鼻粘膜和氣道細胞形成合胞體並促進病毒的擴散， 從而顯著增強了感染力和傳播力。

團隊表示，發現BA. 5進化並提高新冠病毒的入侵效率，增強病毒在細胞間的傳播， 從而大大增強感染複製的能力。」此研究讓團隊從全新視角揭示BA .5變異株超強感染性和傳播能力的機制， 為公共衞生政策的實行提供了科學依據。 團隊建立的呼吸道類器官可以廣泛地應用於呼吸系統生理和疾病的研 究。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋