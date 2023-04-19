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【又要驚又要拍】何超儀客串台灣驚慄片　大方自嘲：現在身形變大了

娛樂 17:20 2023/04/19

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

何超儀剛完成電影《Rajah》在大馬的宣傳後，上周抽空趕往台灣，為驚慄片《蝴蝶大廈》客串一天。

片中的「蝴蝶大廈」是自殺勝地，有不少住客都離奇死去，而超儀飾演的按摩女郎，便是其中一位住客，由於生活迫人，無奈住進該大廈內。超儀指戲中的造型很風騷，她自嘲說︰「現在身形變大了，穿起那些風騷的衣服顯得太豐滿，希望觀眾見到不要笑我。」

超儀雖然只是客串，但與女主角尹馨有不少對手戲，加上已有五年沒到過台灣，故傳媒都紛紛到拍攝場地探班採訪。

超儀自爆膽小，一直很怕看驚慄片，也怕演驚慄片，但偏偏她卻常演出驚慄片，由《維多利亞壹號》到荷里活片《open Grave》再到近期的日本片《怨泊》，就連客串《蝴蝶大廈》都是驚慄恐怖片。

最新影片推介：江美儀專訪

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《維多利亞壹號》演出吸引導演

她笑說可能因為她演的時候是真的很驚怕，所以導演都認為她真情流露，經常找她演出。

而《蝴蝶大廈》片的導演錢人豪也表示因為看過超儀在《維多利亞壹號》的演出，對她演出印象深刻而找她客串，超儀說︰「本來答應了演出數天，但因家裏有事，故只能拍攝一天，辛苦了劇組們，要把戲份壓縮在一天裏拍攝，實在抱歉。」

【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱

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拍廣告慶祝結婚周年

電影以舊時代作背景，劇組特別在士林夜市旁的舊警署搭景拍攝，把廢置的警署化身作蝴蝶大廈，內裏的雜貨店、洗衣店及舊式大廈大堂、更亭等都充滿着舊台灣味，超儀說︰「連空氣都嗅得出舊台灣小社區的氣味。」談到五年來再踏足台灣，超儀說最愛逛夜市，可以一邊逛，一邊吃街頭小食，很懷念那種感覺。

記者問她今年與老公陳子聰結婚廿周年，兩人打算怎樣慶祝，超儀笑說︰「我們就一起找個商品來代言，可以是珠寶，也可以是家電，我們兩公婆一起抬着部冷氣機來拍廣告都得！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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