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缺席大灣區考察團遭前特首點名　狄志遠點回應？

政治 16:44 2023/04/19

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

狄志遠話，去大灣區考察是難得機會，但相信不是唯一一次。（區綽彥攝）

特首李家超帶領議員赴內地考察，大灣區4天考察團周五出發，新思維狄志遠未能出席，皆因他半年前已安排好，本周末要到倫敦跑馬拉松。狄志遠的缺席，惹來前特首、全國政協副主席梁振英今日在社交媒體發文。

梁振英今日在社交媒體發文，稱「行政長官後天率立法會議員到廣東考察，狄志遠議員告假，理由是半年前已安排好去倫敦跑馬拉松！」其貼文最後更以三個感歎號作結。

梁振英今日在社交媒體發文。（梁振英fb截圖）

狄志遠今日就回應話，自己60歲退休後開始做運動，決心跑馬拉松，完成6大世界馬拉松是自己的人生目標，目前已經完成了東京、柏林、芝加哥三個馬拉松，坦言，「如果連人生目標都堅持不到，怎能同孫做示範作用？」。

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對於梁振英的貼文，狄志遠就話，沒有感到壓力，不會有太大演繹。他又稱，當時決定跑的時候有思考過會否和立法會事務撞期，盡量避免相撞，結果只是撞一個內會會議，沒有撞財委會或大會會議。

至於今次缺席，會否怕予人感覺不盡議員職責？狄志遠話，去大灣區考察是難得機會，但相信不是唯一一次，亦有很多平台討論大灣區，又話自己已經年屆65歲半，不爭取這幾完成人生目標，對他來說是一個遺憾。

狄志遠話，今次未能去大灣區考察，感到有些可惜，但不擔心因此會影響自己日後和大灣區有接觸，以及推動討論大灣區建設適合港人的安老服務。

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撰文 : 傅流螢

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