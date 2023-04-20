【TOPick診症室】港女連續7年來月經血崩　每小時換1條安睡褲揭患子宮肌瘤【附紓緩經痛方法】

▲ 港女連續7年來月經血崩，每小時換1條安睡褲，求醫揭患子宮肌瘤。

不少女性有月經失調的困擾，本港註冊中醫師蘇安莎接受TOPick訪問時分享病例，指一名港女從7年前開始，每個月來月經時都出現血崩的情況，每小時要換一條安睡褲，並且全部都是滿的，結果求醫揭患子宮肌瘤。

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蘇安莎醫師表示，該名患者由7年前開始，每月來月經時都會出現血崩，「大概1個鐘就要換一條安睡褲，而且全部都是滿的，頭3天都會持續這種情況」。蘇醫師指，正常人的月經會在7天内完結，但該名患者則持續到第14至16天才會真正結束。其後患者求醫發現，她是有子宮肌瘤的問題。

蘇醫師續指，該名女患者曾向西醫求診，服用荷爾蒙藥物及止痛藥進行治療，也有吃「鐵丸」來補充流失的鐵質，但即使如此，她的經血量依舊較為澎湃，遂前往中醫就診。女患者透過2至3個月中藥調理，把來月經的時間調整為每隔28天至30天來一次，每次經期維持在5至7天内結束，首3天調整為每2至3小時換一塊30cm左右的衛生巾。

中醫拆解經痛問題

蘇醫師分享，從中醫角度來看，一般造成經痛有2個原因，即「不通則痛」以及「不榮則痛」。「不通則痛」即氣血運行不暢順，可能是由氣滯血瘀或者血虛血瘀、寒凝血瘀所致；而「不榮則痛」即不夠氣血去養臟腑，子宮得不到營養，同樣會發生疼痛或不適感，而這通常是由氣血虛弱或腎虛引起。

紓緩經痛方法

蘇醫師表示，如果病人出現經痛，會透過看脷、把脈以及其月經狀況，來判斷病人的氣血是否虛弱、腎氣不足，或氣滯血瘀、寒凝血瘀的情況是否嚴重等。為此，她還分享了3個有效幫助紓緩經痛的方法：

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記者：何沛怡