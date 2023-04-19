【旅遊體驗】旅發局票選本地特色名單出爐　大澳、飲茶當選美景美食之最

▲ 旅發局票選本地特色名單出爐，大澳、飲茶當選美景美食之最。(旅發局提供)

「香港地膽」為旅客而設的最強推介名單出爐。旅發局早前推出「HelloHongKong ‧ 我想推介–香港我至愛體驗」，由市民投選心中最愛的香港旅遊體驗，活動上月結束。該局今日（19日）公布結果，點心大熱當選推介美食之最，最多香港人推介旅客一起去「飲茶」，體驗呷茶嘆點心之樂。

香港郊區與市中心僅距咫呎，被譽為「東方威尼斯」的大澳漁村，成為「地膽」最推介旅客前往的自然美景。尖沙咀星光大道可謂是欣賞維多利亞港最佳位置，它獲選港人最推薦旅客的鬧市風貌。

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這份「港人最強推薦清單」，由3萬名市民投選製成，推選15強至愛體驗，由美食到鬧市風貌至郊外美景，旅發局未來會透過網頁、社交平台及名人分享等不同方式向全球旅客推介清單，讓他們逐一品味最地道香港體驗。

市民在投選至愛旅遊體驗同時，亦分享了個人心水推介，包括山頂、主題樂園、M+、香港故宮文化博物館及香港藝術館等。日常出行的交通工具亦是「地膽」心水體驗，不論是乘坐天星小輪悠閒維港遊，或是乘坐傳統電車、雙層巴士，穿梭在香港的熱鬧街道，均是市民推介遊客的必遊體驗。

15強至愛體驗+地道生活推薦：

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不少市民亦推薦旅客感受地道生活，例如展開「街市遊」，在居民日常聚腳點體驗熱鬧又富有人情味的一面；沿將軍澳跨灣大橋、多條海濱長廊等多條單車徑展開「單車遊」亦為推介活動之一。

旅發局感謝市民踴躍支持，選中最多「最強推薦清單」選項的1,000名得獎者，明日起陸續接獲電郵通知，得獎者可於6月30日（星期五）前，到尖沙咀天星碼頭的香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心領取 Hello Hong Kong 主題八達通卡一張（內附150港元儲值額），以及活動主題八達通卡套一個。

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責任編輯：陳麗娜