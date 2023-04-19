【港島大停電】 港燈指設備故障導致停電　南丫電廠一度受波及　

▲ (筲箕灣西灣河關注組FB)

港島昨日(18日)發生大停電，不少港島市民受影響，消防共接獲30宗困𨋢報告。另外收到37宗火警宗誤鳴報告。港燈表示，凌晨進行線路保養維修時，有設備發生故障，導致港島多處地區在00:49出現電力中斷。對於有指，大停電是因為南丫島有機組出現問題引致。港燈承認電廠受波及，於短時間內回復正常運作。

港燈表示，受影響的客戶主要散布於南區鴨脷洲、田灣一帶，東區杏花邨、太古和筲箕灣一帶，灣仔摩理臣山和摩頓台一帶，以至中區薄扶林一帶等多處。經過緊急處理後，港燈的供電於01:37已經全面恢復正常。

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發言人對事件引起客戶不便，深感抱歉，公司正調查故障原因，並會適時向政府監管部門提交詳細報告。



對於有消息指今次供電故障是由於港燈在南丫島有機組出現問題引致，發言人強調，港燈在南丫發電廠內的機組雖然也受電壓波動影響，但已在短時間內相繼回復正常運作。供電系統亦在處理早前的故障後，繼續保持穩定的電力供應。

醫院設備需系統重置 沒有病人及服務受影響

醫管局表示，部分位於港島區的醫院受到今日（四月十九日） 凌晨的電壓驟降影響，導致部分醫院設備需要作出系統重置， 沒有病人或服務受影響。

醫管局轄下各醫院聯網均已制定電力故障緊急應變計劃， 亦包括在公立醫院已設置有後備電力系統提供緊急電力供應， 並會進行演習，以減少因電力故障期間帶來的影響。

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責任編輯：陳展棋