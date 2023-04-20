【轉行增值】記者媽媽增值轉型成音樂治療師　藉音樂活動提升兒童溝通及社交技巧

▲ 何詠恩（Joanna）由記者轉職成為音樂治療師，希望以音樂幫助不同的人。（湯致遠攝）

能把夢想化成事業，實在是一件令人羨慕的事。

曾是亞洲電視及TVB新聞記者的何詠恩（Joanna），5年前女兒出世後便辭職成為全職媽媽，女兒漸漸長大想重返職場，但明白日夜顛倒的記者工作並不適合她，於是便報讀音樂碩士課程成為音樂治療師。

雖然在職場上一切由零開始，亦要面對着種種的挑戰，但她仍保持一顆初心：希望以音樂幫助及連結有需要的人。

於2012年城市大學媒體與傳播學系畢業的Joanna，同年加入亞視新聞部的專題節目《時事追擊》，主要負責採訪及剪片的工作，間中亦會做新聞簡報及天氣報告。3年後她轉到TVB工作，專責《新聞透視》及《家居．築則》節目。

傳媒工作讓她接觸不同層面的人，眼界大開。「當年我初出茅廬，被上司派去做一個有關僭建招牌的專題故事，要到銅鑼灣及旺角的唐樓逐家逐戶拍門搵居民回應，當時我是新人採訪經驗少，每次按門鐘都很驚，不知開門是甚麼人，相當刺激，最後都能成功完成採訪。」

▲ 何詠恩從小喜歡音樂，故幾年前由記者轉職成為音樂治療師。（湯致遠攝）

記者工時長，有開工無放工時間，2018年當Joanna成為媽媽後，便開始思考自己的出路。「當時我做了6年記者，開始想這行業是否適合自己，其實我很喜歡音樂，一直有個夢想在這方面發展，但當時女兒剛出世，於是我暫且放低自己的計劃照顧家庭，辭職專心做全職媽媽。」

鍾情音樂的她經常為女兒彈鋼琴及結他，還自發成立媽媽Playgroup，定期跟同區的媽媽及BB聚會，她會彈小結他及唱歌，玩得相當開心，但2020年疫情來襲，所有活動只好暫停。

▲ 在TVB做專題記者，不時要發掘不同的新聞故事。（被訪者提供圖片）

在澳洲墨爾本大學讀碩士課程

女兒日漸長大，Joanna希望能重返職場，她想做一份時間具彈性的工作方便照顧家庭，亦希望以興趣建立事業。「當年在TVB曾訪問一位音樂治療師，我覺得以音樂幫助人相當有意義，故此對這職業深感興趣，便決定進修相關課程。」

她坐言起行，先在HKU SPACE（香港大學專業進修學院）報讀一年的Postgraduate Diploma，後來以一年半時間修讀澳洲墨爾本大學音樂治療碩士，加上足夠時數的實習，於2022年正式畢業成為澳洲註冊治療師。

▲ 她經常參與不同的工作坊，推廣音樂治療的好處。（被訪者提供圖片）

她說：「墨爾本大學的音樂治療課程很豐富，有音樂治療理論課及實習機會，更很着重學員的思考，讓學生有技巧的運用音樂的特性幫助人，從而達到治療的效果。」

她說音樂治療師跟其他音樂相關的專業人士有所不同，因有不同的目標。「音樂老師是以教育做目的、音樂家則是演奏，音樂治療師則以治療為宗旨。」

音樂治療的對象亦很多元化，她以長者及小孩子為例。「音樂可以刺激記憶部分，如果老人家患有認知障礙症，可透過舊歌喚起他們的相關記憶及情緒，更可引發共鳴，提供機會讓照顧者與長者連結。」

至於小朋友方面，則可提升社交技巧。「透過音樂活動，可以讓孩子學識輪流及等待，甚至可增加眼神交流，並且引發說話的動機。而且對一些害怕講話及溝通能力稍遜的孩子，音樂治療師可以用音樂跟他們建立關係，逐步打開他們的心扉願意跟別人溝通。另外，早產嬰兒也適合用音樂治療，因音樂能刺激大腦活動，能調節心跳、血壓及呼吸等，也能刺激感觀，對早產BB絕對有幫助。」

自己創造就業機會

現時，Joanna在國際音樂治療中心擔任兼職音樂治療師，以及以Freelancer身份接洽工作，她說做音樂治療師有點像創業。「要主動搵工作機會，經常要寫proposal發給不同機構，如學校、社企及長者中心等，要自己創造機會。」

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Joanna曾為不同人士提供治療，其中最深刻是一位自閉症的初中男生。「他很沉默不願意說話，但音樂天份很高，於是我跟他一起彈鋼琴，雙方便開始有互動，以音樂代替語言，一樣可以交流。」

另有一位照顧者，面對很大的壓力，Joanna便想盡辦法幫助她。「她要照顧一位智障家人，每次見她都情緒低落，我便讓她敲打樂器，期間我用鋼琴伴奏，她專注的當刻減少了焦慮及放鬆，情緒慢慢紓緩。我最後一次跟她會面時，我們一起作一首歌，我更錄音送了給她，透過創作歌曲能抒發感受，心聲被聆聽，有助減低壓力。」

其實音樂治療用途甚廣，Joanna早前便參加一個年輕人生涯規劃的活動。「我面對二十多位年輕人，首要跟他們建立關係，但用平時說話的方式他們未必感興趣，於是我便由介紹自己從前的職業打開話匣子，然後問他們理想的職業，並選擇時下年輕人喜歡的歌手陳蕾的一首歌《凡星》，跟他們討論歌詞的意思及如何看人生的未來。年輕人反應熱烈，暢所欲言，十分投入。」

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經常面對不同的受助者，Joanna直言有時情緒也會受影響。「音樂治療師經常一個人工作，沒有上司及同事，缺乏工作上的傾訴對象。幸好我與3位音樂課程的同學經常分享工作經驗，更組成annoying 4組合，不時在網上分享音樂。另外，有時我完成工作揸車回家，會刻意走一條較長的路，在車廂內聽音樂放鬆心情。閒時又會跑步及玩音樂，緩和工作壓力。」

至於音樂治療師的前景，Joanna說這職業在香港仍未發展成熟，很多人都不太認識。「音樂治療跟一般治療不同，如物理治療會很快見效果，但音樂治療不是你聽完一首歌便立即變得開心，要循序漸進才見成效，故此需要向外推廣，增加音樂治療的認受性。」

記者：招美寶