【法言人】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻

▲ 黃嘉樂、Samantha和細佬一同受訪。

黃嘉樂於TVB劇《法言人》首次孭重飛，劇中的富家子兼律師Will有如一隻沒有腳的小鳥，不過現實中的黃嘉樂卻是好老公、好「爸爸」，重視家庭觀念的他將工餘時間都花在太太Samantha和貓咪細佬身上，十分顧家。

黃嘉樂、Samantha和細佬是命中注定的一家人，三口之家相處得溫馨又幸福，齊齊現身放閃並跟TOPick分享親子樂。

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細佬IG上線

黃嘉樂和Samantha為囝囝細佬開設了IG，取名為細佬屎，到底細佬屎的由來是甚麼？

原來，Samantha之前養過一隻黃白貓名為屎屎，牠於數年前18歲的時候回到了貓星，「本身不打算再養，直至遇到牠（細佬），我覺得牠會承傳阿屎的愛，所以牠就是細佬屎。」

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黃嘉樂首當「爸爸」

黃嘉樂以前從沒養過寵物，他坦言：「剛剛開始養的時候是超級緊張大師。」身旁的太太取笑他：「細佬剛剛來到的時候很細小，他很搞笑會全天候跟着牠，怕牠會撞親弄傷。」

首次養寵物的黃嘉樂對細佬寵愛有加，「我經常會扮聲，將牠當成是我的兒子，每天都幫牠配音。」細佬亦很愛黏着爸爸，黃嘉樂自豪地說：「牠是可以全程讓我拖住，且從小到大都很喜歡BB抱。」

問到Samantha有甚麼建議給初次養寵物的主人，她說：「一定要當牠是家人，由養牠那刻開始，未來20年的計劃都要有牠。」

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伴屎屎走最後的路

Samantha與媽媽上一次所養的貓是唐貓，「由BB開始養，牠一直都很健康，沒甚麼病痛。直至16歲開始不吃食物並瘦了，看醫生後得悉是一般貓常見的腎病，要每天打皮下水及不斷覆診。」

本來，Samantha會給屎屎服用署方糧，不過直到牠只剩下半年壽命時，便任由牠吃喜歡的食物、做喜歡的事情。

她謂：「因牠真的不想再吃，甚麼也讓牠吃，牠吃到便可。牠離世前兩年，我和媽媽沒有再一起去旅行，或是我出Trip時媽媽要全天候不工作，幫牠打水服藥。到牠差不多18歲，有晚冬天便走了，我也覺得牠很厲害。」

她續說：「我形容不到那心情，多少年後去說也會很傷心。」黃嘉樂坦言：「所以我們避開這個屎屎過身的問題。」

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「送上門」的細佬

曾經，Samantha以為自己在養屎屎之後便不會再養貓，「那一次真的打擊，我和我媽媽一整年也未能回復。我們在想，不想再傷心一次，便說了不會養。」

不過細佬的出現是天意，黃嘉樂謂：「這真的是機緣巧合，是緣份來。」Samantha指：「這隻小朋友是送上門。」原來細佬是鄰居突然帶來的，「他領養了兩隻貓打算自己要，但養狗的他不懂得養貓並很邐迤，於是便放在我家叫我先跟牠們相處一晚。」

黃嘉樂和太太異口同聲的說：「一開籠......」Samantha續說：「那兩隻這麼豆釘的貓，就是牠爬爬爬爬，爬了上來我身上，似求收養一樣。當晚很糾結，你（看着黃嘉樂）那晚很支持我，說了很多。」黃嘉樂憶述：「我說你養啦，命中注定。牠依靠到她身上，我心想『可以了，是你了。』」

直到翌日凌晨四時多，她致電鄰居確定領養細佬：「我要啦！由於牠的兄弟已經剛剛答應了給別人，便把這個小朋友（細佬）給了我。」

▲ （陳慧安 攝）

或再做「父母」

二人考慮未來再領養更多貓咪，Samantha說：「我跟他說不如牠成為大哥哥、大約兩歲時，去領養一隻可以陪牠一起玩，待那隻兩歲時又領養一隻，一直駁住落......不想家中變得空虛或令牠們很悶，但不知道我們能否照顧得到，你（看着黃嘉樂）照顧我都已經很辛苦。」

黃嘉樂隨即說：「不辛苦，她覺得辛苦而已。怎能用辛苦來形容呢？幸福事來的。」Samantha甜笑道：「很會說話。」黃嘉樂補充：「養很多隻就未必，養多隻則真的有考慮。」

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毛孩有靈性

Samantha笑言曾覺得屎屎是人扮，認為貓很有靈性，「細佬是黏爸爸不黏我的，在這年幾內我有三次很不舒服，牠是從來不會陪我睡覺，但那三次牠都走上來陪我，我覺得牠是識啲嘢。」

黃嘉樂謂：「牠當然識，牠晚上會走去我們平時不讓牠去的地方並弄跌東西，我們便起床看看發生甚麼事。牠以為我們看不到，九秒九扒在沙發上且反轉肚子，表示不關牠事。」

毛孩對黃嘉樂來說就如小朋友一樣，他笑言：「我會訓練牠Sit和Go。有時牠會去婆婆（Samantha媽媽）家，放蹤後可能沒那麼聽指令。但我不會強逼他，會放些餅餅去氹他而已。」

細佬見證住黃嘉樂和Samantha慶祝生日、結婚等重要時刻，命中注定的三口子會繼續陪伴彼此迎接未來的日子。

場地：Cheer Home 您想家居

記者：梁樂欣

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