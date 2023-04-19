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【學是學非】「火博士」要求A0女學生幫自慰　捲入桃色風波「玩出火」遭解僱

娛樂 18:09 2023/04/19

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

在TVB節目《學是學非》經常任專家嘉賓、人稱「火博士」的科大化學系講師陳鈞傑（Jason）在2022年10月中被爆桃色醜聞，近日被發現已遭科大解僱。

事因一名自稱科大女學生「Zenobia」的網民，在2022年10月13日在個人社交平台上發文，指控已有女朋友的火博士要求作為「A0天主教徒」的事主為其自慰，帖文中亦附有大量事主與火博士的親密合照。

「火博士」陳鈞傑

要求學生手淫

「Zenobia」在個人IG詳細描述與火博士的相識經過，二人相識於2018年，雖然火博士有女朋友，但仍不時瞞着女友與Zenobia出街，甚至會在科大辦公室攬着她進睡。

而在2022年9月，火博士開始要求Zenobia幫他自慰，同時又做很多言語或行為上傷害她的事，她終忍無可忍致電給火博士女朋友，火博士後來在教友面說出很多大話和誣衊Zenobia的說話。 

她強調：「佢自己話自己忍唔住，要我幫佢，調返轉頭話我勾引佢？」事件曝光至今，當時Zenobia的帖文一度成網上熱話。

「火博士」陳鈞傑曾不時主持《學是學非》。

被科大解僱

此事已過了一段時間，本來大眾漸忘記，但最近有網民在討論區以「科大火博士原來被科大炒咗？」為題發帖。

該帖文指，查看科大官網化學系講師名單，找不到「火博士」，猜測他因為桃色風波掉教職僱，而有媒體向科大查詢此事證實陳鈞傑已不再是科大職員。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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