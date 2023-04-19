【一線搜查】土瓜灣伯伯每晚倒尿落街　街坊慘被濺中：差啲淋到正

▲ 《一線搜查》報道，土瓜灣一名住唐樓的伯伯每晚倒尿落街。

高空擲物乃缺德行為，HOY TV節目《一線搜查》近日接獲土瓜灣街坊舉報，指一名伯伯每晚都會倒尿落街，不少途人都試過被濺中，有商戶表示，情況已持續長達10年，曾向有關部門投訴，但無助解決問題。

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根據《一線搜查》報道，土瓜灣街坊阿強（化名）表示，曾經幾次經過譚公道，發現樓上有人倒下液體，有一次更被濺中，「彈咗落嚟，差啲就淋到正，聞到好大陣尿味」。他亦曾經目睹液體淋中停泊在路邊的私家車，更遺下一撻撻污漬，並傳出臭味。

其實區內不少街坊早已發現問題，並於社交平台上討論，而附近的商戶亦深受其害，職員李小姐表示，每逢晚上11點便有疑似尿液從天而降，情況已持續10年，近年更變本加厲，試過每晚倒4、5次，

一見到落雨、有車喺度就倒，紙巾、廁紙、煙頭都倒落街。

李小姐更指，該住戶甚至將報紙點火掉落街，亦曾目睹有人在食店外等外賣時，慘被尿液濺到全身，尿味又令全條街都臭氣熏天，附近商戶曾向食環署投訴和報警求助，但問題未有改善，惟有用稀釋漂白水洗街。

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《一線搜查》攝製隊到現場視察，在晚上7點左右，拍攝到一篤尿從天而降，有途人只差幾個身位便「中頭獎」。攝製隊翌日再到現場，發現同樣在7時許，一名伯伯走近窗邊，疑似扶著牆壁小便，然後將黃色的液體倒落街。

而在伯伯倒尿落街前，《一線搜查》安排了另一隊攝製隊在單位門外等候，期間聽到單位內傳出至少3人的聊天聲，而當攝製隊知道單位內有人倒尿落街後便立即拍門，單位立即變得一片死寂，無人應門。

攝製隊兩日後再到訪該單位，趁有人開門立即上前追問，伯伯否認將尿液和煙頭掉落街，然後又表示「我幾十歲人，有時都會有（掉東西）」，當攝製隊透露拍到他倒尿落街時，伯伯稱「嗰啲茶嚟㗎，阿哥，有時啲茶凍，我唔飲得我就倒出去」，至於街道傳出尿臭味，伯伯則回應「樓下街咩嘢都有味啦」。

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責任編輯：羅嘉欣