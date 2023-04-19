【珍惜生命】南韓10多歲女生直播輕生亡　數十名網民全程直擊

▲ 南韓10多歲女生「自殺直播」跳樓亡，數十名網民全程直擊。

南韓首爾日前發生一宗駭人的新聞事件，一名年僅10多歲的女學生，疑獨自搭電梯到達建築物頂層後，透過社交平台，將自己墜樓過程全程直播。不少看過片段的網民大感不安。事件轟動整個韓國社會，而經警方初步調查，暫無他殺嫌疑，但現場亦無發現遺書。

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綜合韓媒報道，首爾江南警察署前日（17日）上午發聲明表示，一名年僅10多歲的女學生，於當地時間16日下午2時30分，在首爾特別市江南區德黑蘭路的某高層建築物的頂樓墮樓身亡。據了解，事發前，女生已於網上影音平台預告自己的輕生計畫，接著便獨自搭電梯來到達建築物頂層，當時已有約數十名網民正看著女生直播，有人亦因此報警。

▲ 南韓女生「直播自殺」墮樓亡。(網上圖片)

警察和消防隊接報後，於當日約下午2時20分趕抵現場，但可惜仍然未能阻止悲劇發生。據了解，女生在救援人員趕至前，只對著鏡頭表示「我要跳下去囉」，便一躍而下。從網上流傳的直播畫面可見，該女學生墜樓前站在高層建築物頂層的圍牆旁俯瞰地下，將首爾江南區的德黑蘭路盡收眼底。由於該路是南韓資訊科技業的中心，故又有「德黑蘭谷」之稱，Daum、Naver及Google等大型網路公司都設址於此。

警方事後翻看了該棟大樓的CCTV畫面，初步排除他殺嫌疑，推測其死因為輕生；警方並未在案發現場發現女生留下的遺書，但判斷輕生原因與校園暴力有關的可能性較低，未來將主力調查女生墮樓前的行蹤。

據2018年數據統計，南韓9至24歲的兒童及青少年中，每10萬人就有9.1名選擇極端方式結束自己生命，而大多原因出自於校園霸凌，課業競爭力以及外貌自尊心等。值得注意的是，若南韓持續維持高自殺率、低出生率的窘境，人口將逐年下滑，若政府再不出招挽救，外媒《Wall Street Journal》預估，南韓或將於2750年「消失」。

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責任編輯：羅嘉欣