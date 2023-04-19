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【新冠疫情】劉宇隆指5日共700人因新冠入院　盧寵茂：屬春夏「小波幅」有能力應付

社會 17:18 2023/04/19

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(資料圖片)

政府專家顧問劉宇隆稱，醫管局近期每天平均接獲近200名新冠病人求醫，上周五至本周二共5日期間，有近700人入院。另外，港大病毒即時有效繁殖率自本月初起上升，至上周二已升至1.71，即一名患者可傳染予近兩人。醫務衞生局局長盧寵茂，新冠疫情屬春夏之間的「小波幅」，認為有能力應付疫情。

劉宇隆向電視台表示，醫管局近期每天平均接獲近二百名新冠患者求醫，上周五至本周二有近七百人入院。港大病毒即時有效繁殖率自本月初起上升，至上周二已升至1.71，即一名患者可傳染予近兩人。

劉宇隆表示，感染數目一定會上升，感染後重症及死亡，基本上不會有太大問題，不會對醫療系統產生不可承受的壓力。最好戴回口罩，如果自己不適不應上班，便休息一兩天。

醫務衞生局局長盧寵茂指出，目前是春夏之間的「小波幅」，以我們現時估計，我們絕對有能力應付。他表示，預計新冠不會離開我們。如果無特別的病毒變異，以現時趨勢病毒在我們社區內，就算出現好似冬季的爆發，其嚴重性不會危害很多市民健康。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

醫務衞生局 公立醫院 傳染病 疫情

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