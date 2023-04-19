【起底】27歲女子涉嫌披露好友前男友資料　被私隱專員公署拘捕

▲ 個人資料私隱專員公署今日在九龍區拘捕一名27歲中國籍女子。（資料圖片）。

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）今日（19日）在九龍區拘捕一名27歲中國籍女子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。



調查顯示，被捕人士為事主前女朋友的好友，在2022年2月透過前女朋友認識事主。2022年7月，事主與前女朋友分手。其後，有人於2022年7月在一個社交媒體平台上發布了一條包含事主個人資料的訊息，對事主作出負面的評論。事主被披露的個人資料包括中文姓名、公司和居住地址、手提電話號碼、社交媒體帳戶名稱和照片。

被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。



私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。

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責任編輯：吳穎嵛