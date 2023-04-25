【法言人】張頴康岳父啟發放下執著　康仔繼續向前專注演好每部戲

兩年前，率直張頴康（康仔）曾公向表示，未能登上男一之位便離開。於近日熱播劇集《法言人》中飾演馬瑋雄（大雄）一角的他接受TOPick專訪時表示已解開心結，經過岳父離開一事，令康仔學懂釋懷、及時行樂，不再執著，更加踏實。

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熟讀對白至「滑啞」階段

《法言人》是入行多年的張頴康的首部演律師的電視劇，相比起爆發性的角色，此戲更高難度。

他表示在對白方面花很大功夫：「如何演出一些沒有意思的台詞，就一定熟對白，靠死記爛背，熟到唔知自己講緊咩，到一個『滑啞』的階段，又會將對白讀返啱，咁樣去到演的時候就可以好放鬆去感受如何演到這個狀態。」

▲ 張頴康（文子健攝）

被問到再次與馬明合作，仿佛有種《回到三國》的感覺，稱：「記得當初拍《回到三國》時很興奮，收到劇本看到有很多對白，直到現在街上還有人在叫他范根。那次首次同馬明合作，播出後他給我許多鼓勵。」

康仔非常感激拍檔馬國明，在看過《逆天奇案》後曾傳訊息給他：「你的演出好搶，都要上位做主角，演戲好實淨。」對他而言很有鼓勵性，大家同為演員，這番鼓勵對他日後演戲方面增添信心。

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歌詞中獲啟發

此外，他曾揚言如果再沒當上男主角便離開TVB，直至早前回美國時，在車內播放許冠傑的《浪子心聲》中的歌詞：「命裡有時終需有，命裡無時莫強求」時獲啟發。

張頴康眼泛淚光兼說：「2至3年前，有想過是否很想上男主角這個位，歌詞中帶給他一些訊息，其實我都只是想做個好演員，不應分主角配角。」

他續指：「想起一些已離開的前輩像智叔（廖啟智）、達哥（吳孟達），可能我冇主角命，為何不向他們的方向發展。這像是岳父給我的啟發，所以唔再諗做主角呢一樣嘢，演好個角色重要過係做主角。」不再執著於名銜，繼續保持一顆向上爬的心，專注演戲反而令他更開心。

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視岳父為第二個爸爸

康仔當前的目標是踏踏實實演戲，除此以外便不必多想，角色如何詮釋自己能控制，相反，主角的位置是自己不能控制。無論任何決定，太太麥雅緻都會全力支持。

再次談到岳父，他直言：「一開始拍拖時岳父不放心將女兒交比我，直到《回到三國》播出後，證明給他看我真是一名演員，太太當時說給我些時間，佢努力緊。」最終得到岳父認同，知道康仔是個認真對待家庭、事業、有上進心的人。

視岳父為自己第二個爸爸的康仔，談到日前太太帶著「爸爸」一同觀看許冠傑(Sam Hui）演唱會，康仔熱淚盈眶表示這是太太對岳父的最後一個承諾。

當時岳父的突然離開，距離太太生產只有兩星期，岳母還在隔離中，這突如其來的噩耗，對於自己只能陪伴在太太身邊，幫不上忙，而感到彷徨無助。

夫婦倆上一次看Sam演唱會時，曾許下承諾下次帶爸爸一同觀看，這亦是太太對岳父履行的最後一項承諾。經岳父一事後，他真實體會到何謂人生無常，更加學會及時行樂。

▲ 張頴康在圈中出名是愛家好男人。（文子健 攝）

人稱「湊仔公」望子女發展個人興趣

育有3個孩子的康仔，表示自己從不強逼孩子品學兼優，更希望他們能培養自己興趣，萬一有意外時，不想子女眼裡只有讀書。

康仔被人稱「湊仔公」，平時拍戲時專心，回家便會跟子女玩耍，功課上的問題多以太太教導。日常都是公司家中兩點一線。很怕惹上緋聞的他，與異性接觸皆保持距離，怕緋聞影響下一代，所以日常的行為讓家人放心。

對於照顧3個小朋友有何困難時，他語帶輕鬆：「都係咁湊，只會越來越鬆，女女出世時，一跌奶嘴要立刻消毒，到細仔時已經直接不用奶嘴。」

講到如何平衡對子女的愛，康仔謂：「我們都很怕，所以我們會教導女兒疼愛弟弟，讓他們明白追求精神多於物質。希望他們日後組織家庭都能維持姐弟之間的聯繫。」

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記者：游艾維、王沚潼