【空難事故】法航14年前空難228人全喪生　副機師墜機前1句話令人毛骨悚然

▲ 現場尋獲飛機殘骸。

2009年6月1日，法國航空一班由巴西里約熱內盧，前往巴黎的447號航班，在大西洋墜毀，機上216名乘客與12名機組人員全數罹難。多年後黑盒被尋獲，而副機師在墜機前留下的最後一句話，也令人毛骨悚然。

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據《鏡報》報道，在2009年6月1日，一架載有216名乘客與12名機組人員的空中巴士A330-203客機在大西洋墜毀，機上228人無一生還，當中包括5名英國醫生及3名愛爾蘭醫生，而飛機黑盒在事發兩年後，才在大西洋海底尋回。近日空難調查結果出爐，法院裁定法國航空（Air France）及空中巴士（Airbus）並不存在過失殺人罪，罹難者家屬敗訴，令事件再引起全城關注。

調查結果指出，空難主要存在兩項因素，首先是航班的外置傳感器有凍結情形，其次是航班機師欠缺培訓，反應較緩慢。在黑盒紀錄的駕駛艙錄音中，可聽到在航班起飛後4小時，就因遇上雷暴，飛機飛入風暴中而與控制塔失去聯絡。

當時副機師David Robert在墜機前一度高呼：「FXXk，我們要墜毀了！這不是真的！究竟發生甚麼事？」之後再聽到駕駛艙傳來一聲：「FXXk，我們死定了！」繼而飛機就墜入大海中。

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責任編輯：羅嘉欣